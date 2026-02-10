Ouvir
Crime

PJ detém homem suspeito de homicídio tentado com x-ato em Carnaxide

10 fev, 2026 - 13:13 • Olímpia Mairos

Agressão ocorreu junto a um café na Portela de Carnaxide; vítima ficou em perigo efetivo de vida.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 37 anos, por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no passado dia 27 de novembro de 2025, na Portela de Carnaxide.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, na sequência de uma investigação relacionada com agressões ocorridas junto a um café, após um desentendimento antigo por motivo fútil entre o suspeito e a vítima, de 26 anos, que se encontrava no local a celebrar o seu aniversário com amigos e familiares.

Apesar da intervenção das pessoas presentes, que tentaram acalmar o agressor, este munido de um x-ato desferiu vários golpes na face e no corpo da vítima, ameaçando-a de morte”, adianta a Polícia Judiciária.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier, onde os médicos confirmaram que “a localização das lesões, próximas da artéria carótida, colocou a vítima em perigo efetivo de vida”.

A investigação permitiu identificar, localizar e deter o suspeito, que será agora presente a primeiro interrogatório judicial na Comarca de Lisboa Oeste – Cascais, para aplicação das respetivas medidas de coação.

