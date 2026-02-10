Ponte da Barca. Sobe para 20 número de deslocados por deslizamento de terras

O presidente da Câmara de Ponte da Barca revelou hoje que subiu para 20 o número de pessoas que, por precaução, foram retiradas de casa após um deslizamento de terras na União de Freguesias de Castro, Ruivos e Grovelas.

A derrocada "forte" destruiu parcialmente uma habitação e soterrou um veículo ligeiro, não havendo registo de "vítimas ou feridos", disse Augusto Marinho.

Inicialmente foram retiradas sete pessoas da habitação afetada e de outra nas proximidades.

O autarca social-democrata explicou que as 20 pessoas foram retiradas por precaução, uma vez que as suas habitações estão situadas no alinhamento do deslizamento de terras.

"A situação está a ser avaliada para identificar eventuais riscos noutras habitações", especificou.

Augusto Marinho adiantou que "as pessoas estão a ser deslocadas para a sede de uma associação local" e que "se houver necessidade de pernoitarem fora de casa, os deslocados têm alternativas, por exemplo, entre familiares".

No local, pelas 13:30, encontravam-se 39 operacionais e 14 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, serviço municipal de proteção civil, GNR e a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.