Porto: detido suspeito de tentativa de homicídio no Jardim da Cordoaria

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de ofensas à integridade física qualificada, ocorridos no Jardim da Cordoaria, na cidade do Porto.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada pela Diretoria do Norte, em cumprimento de um mandado emitido pelo DIAP do Porto, no âmbito de uma investigação relacionada com agressões violentas registadas na madrugada de 27 de setembro do ano passado.

De acordo com as autoridades, os factos ocorreram cerca da meia-noite, na sequência de desentendimentos entre dois grupos de jovens. “Elementos de um dos grupos, que se encontrava em superioridade numérica, muniram-se de uma garrafa de vidro partida e de uma faca de cozinha”, refere a Polícia Judiciária.

Ainda segundo a PJ, dois jovens pertencentes ao outro grupo foram violentamente agredidos, depois de se terem deslocado àquela zona para frequentar os espaços de diversão noturna existentes.

“Uma das vítimas sofreu lesões graves na cabeça e na face, enquanto a outra apresentou ferimentos no peito e nas costas”, adianta a PJ.

As duas vítimas necessitaram de tratamento hospitalar, na sequência da gravidade das agressões.

Um dos suspeitos, com 26 anos, foi agora detido e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação. Já o outro alegado autor, de 25 anos, encontra-se em prisão preventiva, à ordem de um outro inquérito, esclarece a Polícia Judiciária.

A investigação prossegue sob a coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.