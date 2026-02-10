Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Porto: detido suspeito de tentativa de homicídio no Jardim da Cordoaria

10 fev, 2026 - 10:44 • Olímpia Mairos

Agressões ocorreram em setembro, após confronto entre dois grupos de jovens na zona da diversão noturna.

A+ / A-

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de ofensas à integridade física qualificada, ocorridos no Jardim da Cordoaria, na cidade do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada pela Diretoria do Norte, em cumprimento de um mandado emitido pelo DIAP do Porto, no âmbito de uma investigação relacionada com agressões violentas registadas na madrugada de 27 de setembro do ano passado.

De acordo com as autoridades, os factos ocorreram cerca da meia-noite, na sequência de desentendimentos entre dois grupos de jovens. “Elementos de um dos grupos, que se encontrava em superioridade numérica, muniram-se de uma garrafa de vidro partida e de uma faca de cozinha”, refere a Polícia Judiciária.

Ainda segundo a PJ, dois jovens pertencentes ao outro grupo foram violentamente agredidos, depois de se terem deslocado àquela zona para frequentar os espaços de diversão noturna existentes.

Uma das vítimas sofreu lesões graves na cabeça e na face, enquanto a outra apresentou ferimentos no peito e nas costas”, adianta a PJ.

As duas vítimas necessitaram de tratamento hospitalar, na sequência da gravidade das agressões.

Um dos suspeitos, com 26 anos, foi agora detido e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação. Já o outro alegado autor, de 25 anos, encontra-se em prisão preventiva, à ordem de um outro inquérito, esclarece a Polícia Judiciária.

A investigação prossegue sob a coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)