Procura por casa muda de mapa: interior cresce acima de 100% enquanto Lisboa e Porto recuam

O mapa da procura imobiliária em Portugal está a sofrer uma transformação significativa, com vários concelhos do interior a registarem crescimentos superiores a 100% num só ano, enquanto Lisboa e Porto perdem interesse junto de quem procura comprar casa.

De acordo com dados divulgados pelo Imovirtual, entre 2024 e 2025, os principais centros urbanos apresentam uma retração clara da procura, num contexto marcado por preços elevados e maior prudência dos compradores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na capital, a procura por habitação caiu 13,2%, enquanto no Porto a descida foi de 4,3%. A quebra é ainda mais expressiva em concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e do Porto, como Vila Nova de Gaia (-29,2%), Cascais (-34,6%) e Sintra (-14,8%), refletindo uma desaceleração nos mercados historicamente mais pressionados.

Em contraciclo, vários concelhos do interior e de zonas menos procuradas até agora estão a ganhar destaque. Vila Nova de Foz Côa lidera o crescimento da procura, com uma subida de 135,3%, seguida de Alfândega da Fé (+123,3%), Sernancelhe (+106,6%), Murça (+91,9%) e Aljezur (+83,1%).

Embora estes mercados continuem a representar uma fatia menor do volume total de pesquisas, o ritmo de crescimento anual aponta para uma mudança clara no comportamento dos compradores, com um alargamento do interesse a novas geografias.

Esta redistribuição da procura surge acompanhada por ajustamentos relevantes nos preços da oferta, que tornam estes territórios mais acessíveis. Em Vila Nova de Foz Côa, o preço médio anunciado caiu 32,3%, passando de 399 mil para 270 mil euros. Já em Alfândega da Fé, a descida foi de 23,5%, enquanto em Sernancelhe os preços recuaram 26,5%. Em Murça, a quebra foi ainda mais acentuada, atingindo 48,3%, (de 115.000€ para 59.500€).

Nos grandes centros urbanos, por contraste, os preços médios de venda continuam frequentemente acima dos 300 mil euros, ao passo que, nos concelhos emergentes, a maioria das pesquisas incide em valores entre os 65 mil e os 120 mil euros, evidenciando uma diferença estrutural no acesso à habitação.

Para Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, citada em comunicado, estes números refletem uma mudança sustentada. “Os dados mostram uma redistribuição clara da procura imobiliária em Portugal. À medida que os preços nos grandes centros se mantêm elevados, começam a ganhar visibilidade concelhos fora do radar tradicional, onde os valores são mais ajustados e existe maior margem de decisão para quem procura comprar casa”, afirma.

A responsável sublinha que não se trata de um fenómeno pontual, mas antes de “um sinal consistente de mudança no comportamento da procura”.

Este movimento sugere uma maior abertura dos compradores a territórios fora dos eixos urbanos habituais, onde fatores como preço, qualidade de vida e flexibilidade geográfica assumem um peso crescente nas decisões. Ao mesmo tempo, o volume ainda relativamente reduzido destes mercados pode representar uma janela de oportunidade, antes de uma eventual pressão acrescida da procura.

Mais do que uma tendência passageira, os dados do Imovirtual apontam para uma redefinição do mapa imobiliário nacional, desafiando a centralidade histórica de Lisboa e Porto e colocando novos concelhos no centro das decisões de compra.