Proteção Civil alerta para precipitação persistente e risco elevado de inundações em todo o país

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou esta terça-feira para a manutenção de um quadro meteorológico adverso nos próximos dias, marcado por precipitação persistente, possibilidade de vento forte nas terras altas e agitação marítima significativa, com ondas que podem atingir os 10 a 11 metros.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre, sublinhou que, apesar da previsão de vento, “a maior preocupação neste momento não é o vento, é efetivamente a precipitação”.

Segundo o responsável, os avisos emitidos pelo IPMA são, maioritariamente, amarelos e laranja, o que corresponderia a “um episódio normal de inverno”. No entanto, o contexto atual torna a situação mais delicada.



“O país está sob um stress meteorológico e hidrológico acumulado. Os solos estão muito saturados e as albufeiras encontram-se nas suas cotas máximas de enchimento”, explicou.

Norte do país com impacto mais significativo

De acordo com a Proteção Civil, o episódio previsto para os dias 10 e 11 deverá ter impacto particular em toda a bacia hidrográfica do Norte, afetando rios como o Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega e Sousa, além de cursos de água de menor dimensão.

“Estes rios mais pequenos poderão ter impactos significativos e existe o risco de novas inundações em zonas que já tinham recuperado das cheias anteriores”, alertou Mário Silvestre.

O comandante nacional sublinhou ainda que o risco de inundação é transversal, não se limitando às margens dos grandes rios.

“As ribeiras e afluentes podem também transbordar, uma vez que não conseguem escoar normalmente para os cursos de água principais”, afirmou.

Risco mantém-se de Norte a Sul

Do ponto de vista do risco agravado de inundação, a ANEPC mantém especial vigilância sobre os rios Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado, bem como sobre o Guadiana. A Norte, permanecem também sob atenção o Côa, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Leça e Nabão.

“É uma lista extensa, que vai do Norte ao Sul do país, o que exige cuidados redobrados por parte da população”, reforçou o comandante nacional.

Operacionais no terreno e danos mais frequentes

Atualmente, estão ativados 11 planos distritais, 125 planos municipais e 15 declarações de situação de alerta emitidas por municípios. O plano da bacia do Tejo mantém-se no nível vermelho, o mais elevado.

Desde o início do período de mau tempo, foram registadas 13.388 ocorrências, envolvendo 46.235 operacionais e 18.501 meios. A queda de árvores continua a ser a ocorrência mais frequente, seguida de movimentos de massa (deslizamentos) e inundações.

Segundo o comandante nacional, até ao momento, existem cerca de 41 mil clientes sem fornecimento de eletricidade em todo o país, com maior impacto nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin.

Mário Silvestre alertou para o aumento do risco de deslizamentos de terras, devido à instabilidade dos solos.

“O solo está muito instável por causa da precipitação acumulada, sobretudo em zonas arborizadas e com maiores declives”, frisou.

Apelo a comportamentos de autoproteção

A Proteção Civil reforça o apelo à adoção de comportamentos preventivos, alertando para o risco de cheias rápidas em meio urbano, vias rodoviárias escorregadias, formação de lençóis de água e visibilidade reduzida, sobretudo durante a noite e madrugada.

Entre as recomendações estão não atravessar estradas inundadas, evitar túneis e passagens inferiores, afastar-se de linhas de água e não se aproximar de cabos elétricos caídos. Em caso de necessidade de evacuação, a ANEPC aconselha a levar apenas o essencial, incluindo medicação.

“É fundamental antecipar, proteger bens e, acima de tudo, salvaguardar a vida humana”, concluiu o comandante nacional da Proteção Civil.