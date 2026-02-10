Ouvir
​Almada

Várias pessoas retiradas de casa após derrocada em Porto Brandão

10 fev, 2026 - 20:32 • Ricardo Vieira

Há cinco habitações em risco. Presidente da Câmara de Almada fala numa situação "imprevisível".

A+ / A-

Um aluimento de terras em Porto Brandão, no concelho de Almada, obrigou esta terça-feira à retirada de pelo menos nove pessoas das suas casas, por motivo de precaução.

Há cinco habitações em risco, de acordo com a SIC Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, rejeita as acusações de inércia feitas por um vereador do PSD.

A autarca disse à SIC Notícias que a zona de Porto Brandão já estava sinalizada, mas a derrocada desta terça-feira foi uma situação “imprevisível”.

“O que me dizem os técnicos - estamos a trabalhar inclusivamente com a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Almada -, há uma situação imprevisível. A quantidade de água que caiu terá encontrado provavelmente uma camada de argila, que tem estado a impermeabilizar, impedindo que a água desça mais, e a favorecer o deslizamento de terras”, detalhou Inês de Medeiros.

Sobre as derrocadas dos últimos dias nas arribas da Costa de Caparica, a autarca diz que foi tem vindo a alertar para o perigo e foi instalado um sistema de monitorização permanente.

"A arriba fóssil da Costa da Caparica é reserva natural, não é possível de ser contida como se pode fazer noutras arribas. Aquilo é paisagem natural, não se pode fazer [intervenções por parte da autarquia]", afirma Inês de Medeiros.

