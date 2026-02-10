Vila Pouca de Aguiar vai acolher Pólo Arqueológico do Alto Tâmega e Barroso

O concelho de Vila Pouca de Aguiar vai passar a centralizar, salvaguardar e valorizar o património arqueológico do Alto Tâmega e Barroso, na sequência da aprovação do projeto Pólo Arqueológico do Alto Tâmega e Barroso, que reunirá espólios provenientes de seis municípios da região.

A candidatura, apresentada pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, foi aprovada no âmbito do Norte 2030 e representa um investimento global de 1.081.969,53 euros, com uma comparticipação comunitária de 600 mil euros.

O pólo arqueológico será implementado no Parque Empresarial de Vila Pouca de Aguiar, na freguesia de Telões, através da adaptação de um edifício com funções técnicas, científicas e museológicas, permitindo centralizar, estudar e valorizar o espólio arqueológico dos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena e Valpaços.

A presidente da Câmara Municipal, Ana Rita Dias, citada em comunicado, afirma que o projeto é assumido “com grande orgulho e sentido de responsabilidade”, sublinhando a importância de preservar a identidade regional através do património arqueológico como fator de desenvolvimento do território.

O Pólo Arqueológico do Alto Tâmega e Barroso contará com um centro técnico e científico de apoio à arqueologia regional, incluindo depósito e armazenamento de espólios, laboratório de restauro e conservação preventiva, núcleo de inventariação e digitalização e um centro de investigação e difusão cultural aberto à comunidade.