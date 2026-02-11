“A decisão já estava tomada, era inevitável!”, diz ASPP sobre saída da ministra

Foi sem surpresa que a Associação Sindical de Profissionais de Policia (ASPP) recebeu a notícia da demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

“É evidente que a ministra não estava preparada para estar à frente desta pasta complexa e há aqui uma responsabilidade direta do primeiro-ministro que parece que recorre aos ministros como escudo político para se proteger”, afirma o presidente Paulo Santos.

Num comunicado conjunto com a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) dizem que apesar das tentativas de diálogo e convergência a relação com a ministra nunca resultou. “Apesar do sentido de responsabilidade e das oportunidades várias dadas pelas estruturas representativas, em busca de caminhos de convergência.”

Quanto ao momento do afastamento da ministra, diz a ASPP, “foi o que foi decidido, ou pela própria, ou pelo governo e é da responsabilidade dos mesmos”, sublinhado que “este cenário surge assim como uma inevitabilidade oportuna para que o primeiro-ministro possa olhar, definitivamente, para a segurança pública com a devida importância”.

Quanto ao futuro responsável pelo ministério, terá de ter algumas características básicas: “Alguém que tenha peso político junto do primeiro ministro, alguém que perceba da área e saiba o que são os policias, proteção civil, todas as matérias do MAI, capacidade de diálogo que esta senhora ministra não teve.”

No comunicado, ASPP e APG afirmam que “não basta mudar de ministro, é necessário mudar de programa e de prioridades, caso contrário, a manter tudo igual, o próximo ministro será apenas mais um e esse um que poderia ser outro qualquer”.

Ministra sai no dia seguinte à publicação da portaria dos serviços remunerados

O documento ontem publicado atualiza os valores da prestação de serviços remunerados pelos militares da GNR e pelos agentes da PSP.

Paulo Santos acusa o executivo de avançar sem ter ouvido todos os sindicatos tal como diz no documento. “Pois se ouviram ou leram a ASPP/PSP, das duas uma: ou fizeram de conta, ou não ouviram nem leram. Na atual portaria não consta uma tabela única [A], não consta o aumento proposto nos valores a processar e não constam as limitações à carga horária, entre outras propostas já endereçadas há muito a este Governo e aos anteriores”.

Afirmando que se a estrutura tivesse sido ouvida “não existiam duas tabelas mas só uma, os aumentos não seriam de 15%, mas bem superiores e haveria maior regulamentação do descanso dos policias”.

A portaria prevê que o valor pago aos agentes pelos serviços remunerados fora do horário do trabalho aumente entre os 36,46 e 85,96 euros por quatro horas, contra o atual intervalo entre os 26,50 euros e 62,50 euros.