A5 condicionada no sentido Lisboa-Cascais após deslizamento de terra

11 fev, 2026 - 17:33 • Redação
A circulação na autoestrada A5 está condicionada no sentido Lisboa-Cascais, ao quilómetro 1, na zona da subida de Monsanto.
Não há registo de feridos na sequência do deslizamento de terras junto ao viaduto Duarte Pacheco.
Terra e árvores estão a obstruir duas vias da autoestrada A5.
O alerta para o deslizamento foi dado pelas 16h13.
No terreno estão 13 operacionais e seis viaturas, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).