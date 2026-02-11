Ouvir
A5 condicionada no sentido Lisboa-Cascais após deslizamento de terra

11 fev, 2026 - 17:33 • Redação

Um talude desabou e terra e árvores estão a ocupar duas vias, disse à Renascença fonte da concessionária Brisa.

A circulação na autoestrada A5 está condicionada no sentido Lisboa-Cascais, ao quilómetro 1, na zona da subida de Monsanto.

Não há registo de feridos na sequência do deslizamento de terras junto ao viaduto Duarte Pacheco.

Terra e árvores estão a obstruir duas vias da autoestrada A5.

O alerta para o deslizamento foi dado pelas 16h13.

No terreno estão 13 operacionais e seis viaturas, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

