Apenas uma em cada três chamadas para o 112 em 2025 eram emergências

O serviço 112 recebeu no ano passado mais de 5,4 milhões de chamadas, mas apenas uma em cada três eram emergências, segundo os dados divulgados pela PSP esta quarta-feira.

Num comunicado divulgado a propósito do Dia Europeu do 112, que se assinala esta quarta-feira, a PSP revela que o serviço recebeu 5.416.444 chamadas no ano passado, uma média de 14.840/dia, que foram atendidas numa janela temporal que ronda os 11 segundos.

Das chamadas recebidas, apenas um terço (1.432.980) foram registadas como emergências, correspondendo à prestação de socorro em 3.926 ocorrências por dia.

Do total de chamadas recebidas, 78% (4 210 761) foram atendidas. As chamadas abandonadas (1.205.683, ou seja 22%) correspondem tanto a ligações abandonadas por quem liga para o 112 antes de serem atendidas pelo operador, como a ligações fortuitas ("pocket calls").

Os dados da PSP indicam que foram registadas 2.777.781 "chamadas indevidas", o que corresponde a cerca de 66% do total.

Quanto às principais causas das chamadas, a tendência manteve-se em 2025, com a maioria (1.220.509) das emergências relacionadas com pedidos de apoio a situações de doença ou trauma com risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica.

Seguem-se os alertas para crimes em curso ou que acabaram de acontecer (77.033), sinistralidade rodoviária emergente (56.513 chamadas) e os incêndios graves (31.662 chamadas).

A PSP alerta para a importância de evitar o congestionamento da linha por motivos não urgentes, pois só assim é possivel ter um socorro mais célere de quem efetivamente precisa.

Explica igualmente que apenas se deve ligar para o 112 em situações que envolvam pessoas em risco de vida/necessidade imediata de assistência médica, crimes a decorrer ou que acabaram de acontecer e incidentes graves como inundações, aluimentos, incêndios florestais ou acidentes rodoviários com feridos ou que impliquem risco para a circulação.

A descoberta de crianças e idosos perdidos, nomeadamente aderentes aos programas da PSP Estou Aqui Crianças e Estou Aqui Adultos, também pode ser motivo de chamada para o 112, para comunicar a sua localização e número da pulseira.

Em qualquer outra situação, as pessoas devem contactar diretamente a esquadra ou corpo de bombeiros da sua localidade e, nos casos relacionados com a saúde, deverão ligar para o SNS 24 (808 24 24 24).

Na nota, a PSP sublinha a importância de ensinar as crianças a usar o 112 e de contactar este serviço apenas em situações de emergência, ouvindo as perguntas do operador e respondendo de forma clara e concisa.