Autarca de Almada admite retirar mais pessoas de casa por precaução

11 fev, 2026 - 07:41 • Jaime Dantas
A presidente da Câmara de Almada garante que mais pessoas possam ser retiradas de casa, por precaução, devido ao mau tempo, depois de 31 habitantes da Costa da Caparica terem sido realojados pela autarquia durante a madrugada desta quarta-feira.
À Renascença, Inês Medeiros diz que as várias arribas do concelho estão "numa situação muito delicada", uma vez que " a chuva não dá descanso e os solos estão cada vez mais saturados".
Durante a noite, 31 pessoas foram retiradas das suas casas, depois de "um muro de contenção ter caído " na sequência de um deslizamento de terras, explica a autarca.
"Vamos ter que retirar mais pessoas de outras zonas que estão igualmente pressionadas, já estão as equipas todas no terreno para identificar e encontrar soluções de recurso. Isto é uma questão preventiva, preferimos não correr qualquer risco", assegura.
Todas as pessoas que não tenham alternativas de habitação estão a ser realojadas pela Câmara Municipal de Almada em hotéis e pousadas da zona, acrescenta ainda a autarca, que deixa uma palavra de solidariedade aos almadenses.
"Devem ter tido uma noite terrível, imagino que as pessoas tenham tido um acordar muito complicado. Felizmente não há nenhuma vítima, apenas danos materiais", remata.