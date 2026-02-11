Ouvir
Mau tempo

Descargas das barragens desde janeiro correspondem a um ano de consumo de água do país

11 fev, 2026 - 23:04 • Lusa

Para evitar "cheias descontroladas", a construção da Barragem de Girabolhos está nos planos da ministra do Ambiente. "Só nestes dois dias a precipitação é equivalente a 20% da precipitação de Portugal, a média de um ano inteiro."

As descargas das barragens e albufeiras realizadas desde o início de janeiro correspondem a cerca de um ano de consumo de água de todo o país, disse esta quarta-feira a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

"A Agência Portuguesa do Ambiente fez uma gestão preventiva das descargas das barragens para evitar cheias descontroladas. Desde o início de janeiro, as descargas das barragens e albufeiras corresponderam a cerca de um ano de consumo de água de todo o país", destacou.

Numa comunicação realizada ao início da noite nas novas instalações do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, a governante explicou que o país atravessa um período excecional que já dura há três semanas.

"Só nestes dois dias a precipitação é equivalente a 20% da precipitação de Portugal, a média de um ano inteiro", acrescentou.

Governo manda APA lançar concurso para barragem de Girabolhos até março

Mau tempo

Governo manda APA lançar concurso para barragem de Girabolhos até março

Ministra do Ambiente determinou o "lançamento do p(...)

Segundo Maria da Graça Carvalho, a Barragem da Aguieira, no Mondego, e a barragem das Fronhas, no Alba, "não são suficientes para controlar os caudais do Mondego num cenário de alterações climáticas, com eventos extremos, como os que estamos agora a presenciar".

"Daí a decisão do Governo de avançar desde já, como já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, a construção da Barragem de Girabolhos", justificou.

Sobre o Rio Mondego, vincou que o ponto crítico de referência corresponde a um caudal, no Açude de Coimbra, de 2 mil metros cúbicos por segundo.

"Este caudal ontem [terça-feira] atingiu três fatores que se somavam: um caudal de cerca de 1.800 metros cúbicos por segundo, pouco encaixe nas duas barragens, Aguieira e Fronhas, e uma previsão de muita chuva para hoje, para quinta e sexta-feira, embora na sexta haverá algum alívio", referiu.

Perante este cenário, os presidentes das câmaras municipais de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure foram aconselhados a retirar as populações nas zonas de risco.

"Algo que aconteceu, e aconteceu porque estava planeado", vincou.

A ministra do Ambiente disse ainda que sabiam que, se o caudal do Rio Mondego ultrapassasse o valor crítico, era provável que se registasse "o rompimento do dique", que vai de Coimbra até a Foz do Mondego.

"Foi o que aconteceu esta tarde: às 18h30 o caudal no Açude de Coimbra atingiu 2.100 metros cúbicos por segundo. Tivemos uma rotura do lado direito do dique, no prumo da A1. A Proteção Civil decidiu cortar o trânsito nesse troço, por uma questão de precaução, não há um perigo iminente", concluiu.

