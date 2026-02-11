Ouvir
Deslizamentos de terras obrigam à retirada de cerca de 150 pessoas na Costa da Caparica

11 fev, 2026 - 07:00 • Lusa

Não há danos pessoais.

A+ / A-

[Atualizado às 09h40 com novos dados de pessoas retiradas]

Cerca de 150 pessoas foram retiradas esta quarta-feira de prédios na Costa da Caparica, em Almada, devido a deslizamentos de terras, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

"A arriba que está junto destes prédios está a ter movimentos e cerca das 03h38, uma pedra de dimensões significativas deslizou e atingiu o número 3 da Rua João Azevedo. Esta situação obrigou à retirada de 31 pessoas que foram entretanto encaminhadas para equipamentos da autarquia e para casa de familiares, adiantou a fonte.

De acordo com a Proteção Civil, o número 3 foi o que sofreu maiores danos devido ao impacto, tendo os outros edifícios sido evacuados ao nível do rés-do-chão por precaução.

"Cerca das 07h00, os serviços de proteção civil municipal estavam a avaliar os danos e a possibilidade de alguns moradores poderem regressar às suas casas", disse.

No local, estiveram 17 operacionais, com o apoio de seis veículos.

Também esta quarta-feira, pelas 06h16, um deslizamento de terras na estrada nacional 378 na Charneca da Caparica, também em Almada, obrigou a retirar o condutor, que não sofreu ferimentos, de uma viatura que ficou imobilizada na via.

Fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal adiantou que as autoridades competentes estavam cerca das 07h00 a avaliar a situação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou que são esperados chuva e vento por vezes fortes devido à depressão Nils, que não irá afetar diretamente Portugal continental.

Em aviso laranja, entre as 06h00 e 18h00, estão Viseu, Porto, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e Lisboa estão, por sua vez, sob aviso amarelo de chuva, válido até às 18h00.

O IPMA colocou ainda Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco sob aviso amarelo por vento, válido entre as 12h00 e 21h00 desta quarta-feira

Portugal continental foi atingido no dia 27 de janeiro pela depressão Kristin, a que se seguiu a Leonardo e a Marta, que causaram 15 mortos e centenas de feridos e desalojados.

