Cocaína

Dois detidos por tráfico de cocaína no Algarve ficam em prisão preventiva

11 fev, 2026 - 10:46 • Olímpia Mairos

PJ apreendeu o equivalente a 258.500 doses individuais. Droga teria como destino outro país europeu.

Ficaram em prisão preventiva os dois homens detidos no Algarve por suspeitas de tráfico de cocaína, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A detenção ocorreu no âmbito de uma operação realizada “nos últimos dias” pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Diretoria do Sul da PJ, no Algarve.

No decurso da ação policial, foi possível “identificar e depois deter dois cidadãos estrangeiros e apreender o equivalente a 258.500 doses individuais de cocaína, dado a sua pureza”, refere a Polícia Judiciária em comunicado.

Segundo o mesmo comunicado, “pelo que foi apurado no âmbito das diligências investigatórias, a droga teria como destino outro país europeu”.

Os suspeitos, cidadãos estrangeiros com 40 e 49 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa.

