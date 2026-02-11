Ouvir
Crime

Dois homens detidos por fingirem ser polícias e roubarem 120 quilos de prata em Gondomar

11 fev, 2026 - 12:59 • Olímpia Mairos

Suspeitos usaram viatura com rotativo azul e crachás a dizer “POLÍCIA”. PJ apreendeu indícios que sustentam crimes de roubo agravado e usurpação de funções.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, em Almada e em Figueiró dos Vinhos, suspeitos de se terem feito passar por polícias para assaltar um comerciante de metais preciosos, em Gondomar.

Os detidos, de 32 e 35 anos, estão indiciados pelos crimes de roubo agravado, usurpação de funções e detenção de arma proibida, relacionados com factos ocorridos a 10 de outubro de 2025.

Segundo a PJ, os suspeitos “circulavam com uma viatura sinalizada com marcha de urgência, através da utilização de um rotativo azul, e envergando roupa e crachás a dizer ‘POLÍCIA’, munidos de coldres com armas de fogo”, quando abordaram a vítima.

A autoridade adianta que os homens se apoderaram de “cerca de 120 quilos de prata, avaliados em mais de 100 mil euros”.

Após o conhecimento dos factos, a Diretoria do Norte da PJ desencadeou diligências de investigação que permitiram “a recolha de elementos probatórios relevantes que vieram reforçar os indícios da prática dos crimes”, conduzindo à identificação, localização e detenção dos suspeitos.

Os dois homens têm antecedentes criminais por crimes contra o património, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

Serão agora presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

