Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

"És uma máquina!": Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

11 fev, 2026 - 12:47 • Diogo Camilo

A criança estava no carro com os dois irmãos gémeos de seis anos quando a mãe desmaiou ao volante do carro. Sem hesitar, ligou ao 112, acalmou os irmãos e seguiu as instruções do assistente do INEM, que o surpreendeu na escola.

A+ / A-

Rodrigo, de nove anos, estava no carro com os dois irmãos gémeos em Malpica do Tejo, Castelo Branco, quando viu a mãe, de 35 anos e com problemas no coração e um pacemaker, perder a consciência enquanto estava ao volante.

Por ocasião do Dia Europeu do 112, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) lembrou esta terça-feira a importância do Número Europeu de Emergência, dando a conhecer o caso da criança: "Sem hesitar, fez o que sabia ser certo: ligou 112 e seguiu as orientações dos profissionais de emergência médica".

Do outro lado da linha encontrou João, o assistente do INEM, que o acalmou e o encorajou a verificar o estado da mãe, dando indicações para colocar piscas no carro e para acalmar os seus dois irmãos mais novos, de seis anos, que também estavam no carro.

A minha mãe tem um problema aqui no coração e tem um pacemaker”, começou por dizer Rodrigo, com João a encaminhar ajuda médica e psicológica ao local e a incentivá-lo durante a chamada: "Amanhã podes dizer na escola que foste um herói está bem? Estás a ser um herói para nós e para a mamã".

"O Rodrigo conseguiu descrever onde estava, deu pontos de referência, disse problemas de saúde da mãe", descreveu João em vídeo publicado nas redes sociais pelo INEM.

A mãe de Rodrigo acabou assistida por um Veículo Médico de Emergência Rápida (VMER) e pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e ficou bem.

Os dois, Rodrigo e João, reencontraram-se em meados de janeiro, quando o assistente do INEM fez uma surpresa à criança, que frequenta o 4.º do ensino básico. A criança reconheceu o assistente, que lhe lembrou que foi um herói ao salvar mãe.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)