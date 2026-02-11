"És uma máquina!": Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Por ocasião do Dia Europeu do 112, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) lembrou esta terça-feira a importância do Número Europeu de Emergência, dando a conhecer o caso da criança: "Sem hesitar, fez o que sabia ser certo: ligou 112 e seguiu as orientações dos profissionais de emergência médica ".

Rodrigo, de nove anos, estava no carro com os dois irmãos gémeos em Malpica do Tejo, Castelo Branco, quando viu a mãe, de 35 anos e com problemas no coração e um pacemaker, perder a consciência enquanto estava ao volante.

Do outro lado da linha encontrou João, o assistente do INEM, que o acalmou e o encorajou a verificar o estado da mãe, dando indicações para colocar piscas no carro e para acalmar os seus dois irmãos mais novos, de seis anos, que também estavam no carro.

“A minha mãe tem um problema aqui no coração e tem um pacemaker”, começou por dizer Rodrigo, com João a encaminhar ajuda médica e psicológica ao local e a incentivá-lo durante a chamada: "Amanhã podes dizer na escola que foste um herói está bem? Estás a ser um herói para nós e para a mamã".

"O Rodrigo conseguiu descrever onde estava, deu pontos de referência, disse problemas de saúde da mãe", descreveu João em vídeo publicado nas redes sociais pelo INEM.

A mãe de Rodrigo acabou assistida por um Veículo Médico de Emergência Rápida (VMER) e pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e ficou bem.

Os dois, Rodrigo e João, reencontraram-se em meados de janeiro, quando o assistente do INEM fez uma surpresa à criança, que frequenta o 4.º do ensino básico. A criança reconheceu o assistente, que lhe lembrou que foi um herói ao salvar mãe.