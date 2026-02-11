Estudantes que fugiram da Ucrânia quase todos regularizados, garante ministro

11 fev, 2026 - 21:33 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa
Os estudantes universitários estrangeiros que fugiram da guerra na Ucrânia e arriscavam ser expulsos de Portugal têm quase todos a situação regularizada, exceto em "alguns casos de abuso", disse esta quarta-feira o ministro da Presidência.
"No final, praticamente todas as situações estão resolvidas, as situações regularizadas, embora tenha havido alguns casos de abusos que não deram [lugar] à emissão de novo título", assegurou António Leitão Amaro, ouvido esta quarta-feira na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A Renascença tentou confirmar esta informação junto de algumas associações de estudantes, nomeadamente de medicina, mas apenas chegou à fala com o Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho. A presidente Ana Rita Peixoto confirmou que a maioria das situações naquele estabelecimento de ensino "está resolvida".
Em novembro passado, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) criou um canal especial de comunicação para os casos de proteção temporária atribuída na sequência da guerra na Ucrânia e que, na altura, estavam a ser postos em causa.
Imigração
No dia 24 de fevereiro de 2022, não foram só os na(...)
Entre estes, estavam pelo menos 37 estudantes da Universidade de Coimbra que tinham recebido a indicação de que não mantinham o estatuto de proteção temporária, adiantou então à Lusa a instituição de ensino superior.
Na altura, a AIMA recordou que em fevereiro de 2022, quando começou a guerra, foi criado um portal "online" no qual cidadãos que quisessem solicitar proteção temporária do Estado português se podiam registar.
Depois do pedido e de pesquisas automáticas era, de forma também automática, enviado um documento ao candidato, atestando o estatuto de proteção, sem atendimento presencial (exceto menores).
Fugiram da Ucrânia, acabaram o curso em Portugal
A AIMA pode afastar do país dezenas de médicos est(...)
Aquando do pedido, dispensou-se a verificação dos dados colocados na plataforma, que no final do ano passado foram revisitados, por decisão da União Europeia de 8 de setembro de 2025.
"[Em fevereiro de 2022], houve uma opção europeia, era uma urgência", afirmou esta quarta-feira o ministro da Presidência, que tem a tutela da AIMA, precisando que, no caso português, foram beneficiadas 65 mil pessoas, das quais cinco mil não tinham nacionalidade ucraniana.
Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, desde então, a guerra já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.