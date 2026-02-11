Estudantes que fugiram da Ucrânia quase todos regularizados, garante ministro

Os estudantes universitários estrangeiros que fugiram da guerra na Ucrânia e arriscavam ser expulsos de Portugal têm quase todos a situação regularizada, exceto em "alguns casos de abuso", disse esta quarta-feira o ministro da Presidência. "No final, praticamente todas as situações estão resolvidas, as situações regularizadas, embora tenha havido alguns casos de abusos que não deram [lugar] à emissão de novo título", assegurou António Leitão Amaro, ouvido esta quarta-feira na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Renascença tentou confirmar esta informação junto de algumas associações de estudantes, nomeadamente de medicina, mas apenas chegou à fala com o Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho. A presidente Ana Rita Peixoto confirmou que a maioria das situações naquele estabelecimento de ensino "está resolvida". Criação de portal online Em novembro passado, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) criou um canal especial de comunicação para os casos de proteção temporária atribuída na sequência da guerra na Ucrânia e que, na altura, estavam a ser postos em causa.

Entre estes, estavam pelo menos 37 estudantes da Universidade de Coimbra que tinham recebido a indicação de que não mantinham o estatuto de proteção temporária, adiantou então à Lusa a instituição de ensino superior. Na altura, a AIMA recordou que em fevereiro de 2022, quando começou a guerra, foi criado um portal "online" no qual cidadãos que quisessem solicitar proteção temporária do Estado português se podiam registar. Depois do pedido e de pesquisas automáticas era, de forma também automática, enviado um documento ao candidato, atestando o estatuto de proteção, sem atendimento presencial (exceto menores).