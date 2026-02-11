Ouvir
Estudantes que fugiram da Ucrânia quase todos regularizados, garante ministro

11 fev, 2026 - 21:33 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa

De fora, ficam alguns casos "de abusos que não deram [lugar] à emissão de novo título".

A+ / A-

Os estudantes universitários estrangeiros que fugiram da guerra na Ucrânia e arriscavam ser expulsos de Portugal têm quase todos a situação regularizada, exceto em "alguns casos de abuso", disse esta quarta-feira o ministro da Presidência.

"No final, praticamente todas as situações estão resolvidas, as situações regularizadas, embora tenha havido alguns casos de abusos que não deram [lugar] à emissão de novo título", assegurou António Leitão Amaro, ouvido esta quarta-feira na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A Renascença tentou confirmar esta informação junto de algumas associações de estudantes, nomeadamente de medicina, mas apenas chegou à fala com o Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho. A presidente Ana Rita Peixoto confirmou que a maioria das situações naquele estabelecimento de ensino "está resolvida".

Criação de portal online

Em novembro passado, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) criou um canal especial de comunicação para os casos de proteção temporária atribuída na sequência da guerra na Ucrânia e que, na altura, estavam a ser postos em causa.

Joe escapou da invasão da Ucrânia, mas três anos depois a AIMA tirou-lhe a proteção temporária. “É reviver o trauma da guerra”

Imigração

Joe escapou da invasão da Ucrânia, mas três anos depois a AIMA tirou-lhe a proteção temporária. “É reviver o trauma da guerra”

No dia 24 de fevereiro de 2022, não foram só os na(...)

Entre estes, estavam pelo menos 37 estudantes da Universidade de Coimbra que tinham recebido a indicação de que não mantinham o estatuto de proteção temporária, adiantou então à Lusa a instituição de ensino superior.

Na altura, a AIMA recordou que em fevereiro de 2022, quando começou a guerra, foi criado um portal "online" no qual cidadãos que quisessem solicitar proteção temporária do Estado português se podiam registar.

Depois do pedido e de pesquisas automáticas era, de forma também automática, enviado um documento ao candidato, atestando o estatuto de proteção, sem atendimento presencial (exceto menores).

Queriam mostrar gratidão e ser médicos no SNS, mas AIMA vai afastá-los. “Acho que vou ficar ilegal”

Fugiram da Ucrânia, acabaram o curso em Portugal

Queriam mostrar gratidão e ser médicos no SNS, mas AIMA vai afastá-los. “Acho que vou ficar ilegal”

A AIMA pode afastar do país dezenas de médicos est(...)

Aquando do pedido, dispensou-se a verificação dos dados colocados na plataforma, que no final do ano passado foram revisitados, por decisão da União Europeia de 8 de setembro de 2025.

"[Em fevereiro de 2022], houve uma opção europeia, era uma urgência", afirmou esta quarta-feira o ministro da Presidência, que tem a tutela da AIMA, precisando que, no caso português, foram beneficiadas 65 mil pessoas, das quais cinco mil não tinham nacionalidade ucraniana.

Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, desde então, a guerra já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.

Saiba Mais
