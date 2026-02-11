Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Evacuação total de Porto Brandão está em curso

11 fev, 2026 - 12:51 • João Cunha

Proteção Civil Municipal decidiu interditar o acesso a Porto Brandão, no concelho de Almada, devido ao risco de novos aluimentos de terras.

A+ / A-

Na noite de terça-feira, a situação já tinha levado à retirada de pelo menos nove pessoas das suas habitações, por precaução. Agora, em Porto Brandão, concelho de Almada, está em curso a evacuação total da zona de maior risco: toda a encosta à direita de quem desce a única rua de acesso á localidade.

Por precaução, vai ser também encerrada a estação fluvial de Porto Brandão. As autoridades mantêm a monitorização da encosta e apelam à população para que siga as indicações das equipas no terreno.

Sobre as derrocadas dos últimos dias nas arribas da Costa de Caparica, a autarca de Almada diz que tem vindo a alertar para o perigo e foi instalado um sistema de monitorização permanente.

"A arriba fóssil da Costa da Caparica é reserva natural, não é possível de ser contida como se pode fazer noutras arribas. Aquilo é paisagem natural, não se podem fazer intervenções por parte da autarquia", afirmou Inês de Medeiros.

Residentes a abandonar as casas Foto: João Cunha/RR
Residentes a abandonar as casas Foto: João Cunha/RR
Derrocada em Porto Brandão Foto: João Cunha/RR
Derrocada em Porto Brandão Foto: João Cunha/RR

"O que me dizem os técnicos — estamos a trabalhar inclusivamente com a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Almada —, é que se trata de uma situação imprevisível", lamentou.
"A quantidade de água que caiu terá encontrado provavelmente uma camada de argila, que tem estado a impermeabilizar, impedindo que a água desça mais, e a favorecer o deslizamento de terras”, detalhou Inês de Medeiros.

Ao todo, mais de 150 pessoas foram retiradas de casa ao longo de toda a arriba fóssil da Costa de Caparica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
      Comentários
      Tem 1500 caracteres disponíveis
      Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

      Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

      Destaques V+

      Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

      Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

      Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

      Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

      Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

      Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

      "O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

      "O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)