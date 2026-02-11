Evacuação total de Porto Brandão está em curso

Na noite de terça-feira, a situação já tinha levado à retirada de pelo menos nove pessoas das suas habitações, por precaução. Agora, em Porto Brandão, concelho de Almada, está em curso a evacuação total da zona de maior risco: toda a encosta à direita de quem desce a única rua de acesso á localidade.

Por precaução, vai ser também encerrada a estação fluvial de Porto Brandão. As autoridades mantêm a monitorização da encosta e apelam à população para que siga as indicações das equipas no terreno.

Sobre as derrocadas dos últimos dias nas arribas da Costa de Caparica, a autarca de Almada diz que tem vindo a alertar para o perigo e foi instalado um sistema de monitorização permanente.

"A arriba fóssil da Costa da Caparica é reserva natural, não é possível de ser contida como se pode fazer noutras arribas. Aquilo é paisagem natural, não se podem fazer intervenções por parte da autarquia", afirmou Inês de Medeiros.