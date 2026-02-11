Ouvir
Fábrica de baterias de lítio arde em Matosinhos

11 fev, 2026 - 21:40 • Lusa

Incêndio em São Mamede de Infesta mobiliza 50 operacionais

Mais de 50 operacionais combatiam pelas 21h15 desta quarta-feira um incêndio numa fábrica de baterias de lítio em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 19h28, referiu o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Pelas 21h25, o fogo já tinha tomado toda a fábrica e continuava ativo, acrescentou a mesma fonte.

No local estão cerca de 50 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

