Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem de 25 anos detido em Lisboa por pornografia de menores

11 fev, 2026 - 12:18 • Olímpia Mairos

PJ apreendeu centenas de imagens e vídeos de abuso sexual de crianças. Suspeito será ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem de 25 anos, em Lisboa, fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro, no âmbito de diligências de recolha de prova, incluindo uma busca domiciliária.

Segundo a polícia de investigação criminal, foi possível “identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelo suspeito, centenas de imagens e de vídeos, compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores”, maioritariamente envolvendo crianças com menos de 14 anos.

A Polícia Judiciária acrescenta que a investigação “prossegue para o apuramento integral dos factos”, não sendo, para já, adiantados mais detalhes sobre o caso.

O detido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)