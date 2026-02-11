Homem de 25 anos detido em Lisboa por pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem de 25 anos, em Lisboa, fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro, no âmbito de diligências de recolha de prova, incluindo uma busca domiciliária.

Segundo a polícia de investigação criminal, foi possível “identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelo suspeito, centenas de imagens e de vídeos, compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores”, maioritariamente envolvendo crianças com menos de 14 anos.

A Polícia Judiciária acrescenta que a investigação “prossegue para o apuramento integral dos factos”, não sendo, para já, adiantados mais detalhes sobre o caso.

O detido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.