Homem de 27 anos detido por suspeita de violação de jovem de 18 em Loures

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 27 anos, de nacionalidade estrangeira, fortemente indiciado pela prática do crime de violação, ocorrido em Loures, na noite de 9 de fevereiro.

A vítima é uma jovem de 18 anos, que se encontra em Portugal há cerca de um mês e sofre de doença crónica, apresentando, segundo as autoridades, um quadro de especial vulnerabilidade, debilidade física e sofrimento emocional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, suspeito e vítima conheceram-se no próprio dia dos factos, quando a jovem estava acompanhada por uma amiga. Os três terão combinado reencontrar-se nessa mesma noite, na casa da vítima, em Loures. No entanto, perante a ausência da amiga, os dois acabaram por ficar sozinhos.

Segundo a investigação, o homem terá tentado induzir a jovem a práticas sexuais, o que esta recusou. Perante a recusa, o suspeito terá recorrido à violência, agredindo a vítima e constrangendo-a a atos sexuais contra a sua vontade.

Os factos foram posteriormente comunicados à Polícia de Segurança Pública, que acionou a Polícia Judiciária.

Através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, a PJ realizou diligências consideradas urgentes, nomeadamente junto da vítima — em contexto hospitalar —, no local dos factos e junto do suspeito. As autoridades indicam que foram recolhidos elementos de prova material que corroboram a denúncia apresentada, tendo sido efetuada a detenção.

O detido, que já se encontra referenciado pela prática de crimes de natureza sexual, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.