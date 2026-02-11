Ouvir
Homem detido em Portalegre por abuso sexual agravado da filha de 13 anos

11 fev, 2026 - 11:00 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 41 anos, foi detido pela PJ após denúncia no âmbito de processo de violência doméstica. Será presente a primeiro interrogatório judicial.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, um homem de 41 anos, de nacionalidade estrangeira, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravados contra a própria filha, de 13 anos, no distrito de Portalegre.

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido entre 22 e 24 de dezembro de 2025, na residência da família, situada no distrito de Portalegre.

A investigação está a cargo da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da Polícia Judiciária e teve início após uma comunicação da Guarda Nacional Republicana.

A sinalização surgiu no âmbito de “diligências relacionadas com um processo de violência doméstica reportado pela mãe da vítima”, indica a PJ, em comunicado.

De acordo com as autoridades, as diligências realizadas permitiram recolher indícios suficientes para a detenção do suspeito.

O homem será presente a primeiro interrogatório judicial ainda durante esta quarta-feira, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Portalegre e a investigação prossegue.

