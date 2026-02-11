Investigadores bolseiros. "Estamos a formar pessoas altamente qualificadas para prescindirmos delas"

A Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) alerta, esta quarta-feira, para a precariedade a que estão sujeitos os investigadores portugueses e que leva muitos a procurar oportunidades no estrangeiro.

À Renascença, a presidente da Associação, Sofia Lisboa, aponta que "cerca de 90% dos investigadores são precários" no país, uma vez que, na sua maioria, vivem de bolsas, embora tenham sido feitos alguns esforços para dar mais alguma segurança aos trabalhadores da ciência.

"Já se generalizou o contrato de trabalho para os doutorados, ao contrário do que acontecia anteriormente, mas continuam a existir milhares de bolseiros de investigação, sejam aqueles que estão a fazer doutoramento, ou muitos milhares de bolseiros que estão noutros ciclos de estudos", acrescenta.

Sofia Lisboa salienta que, vivendo de bolsas, estas pessoas "não têm subsídio de alimentação, nem de férias e Natal. No final do período de trabalho não têm acesso ao subsídio de desemprego, porque não descontam para a Segurança Social como deveriam, apenas uma quantia simbólica".

Mas mesmo quem tem contrato, também enfrenta dificuldades, uma vez que também são "vínculos precários também, de três anos, com a possibilidade de obtenção de um segundo, portanto, um período no máximo de seis anos".

No final, "não há acesso à carreira" e são obrigados a procurar oportunidades noutras geografias.

"Não vão estar estar anos e anos a investir nas suas qualificações e depois decidir ficar em Portugal quando não há sequer para onde se virar", argumenta.

Na generalidade dos países europeus, ao contrário de Portugal, a maioria da bolsas "foi substituída por contratos de trabalho", acrescenta a representante dos bolseiros, que defende que o mesmo seja implementado no ensino superior português.

Ainda que não afirme que esta realidade está a agravar-se, a investigadora não tem no entanto grande expectativa que esta melhore — antevê mesmo que a fuga dos cérebros, um "movimento que já vem de trás", vai continuar — porque existe uma ausência de medidas "para mitigar" o problema".

"Estamos a gastar dinheiro a formar pessoas altamente qualificadas para depois prescindirmos do contributo que elas poderiam estar a dar ao nosso país para irem contribuir para outras economias", lamenta.

Sofia Lisboa considera que ter contratos "seria uma grande vitória" mas "não ia resolver o problema do futuro da ciência em Portugal e da precariedade na ciência". Por isso, apela a que seja criado um "plano estratégico" que ajude a ciência portuguesa a "cumprir o seu desígnio".



Conciliação do trabalho com vida familiar prejudica as mulheres

Neste dia Dia da Mulheres na Ciência, a investigadora admite que é mais difícil para as mulheres singrarem na carreira científica. "Não pelo simples facto de serem mulheres", ressalva, mas pela conciliação com a vida pessoal.

Ainda que exista uma prevalência de mulheres na ciência, consequência destas terem, regra geral, um nível de formação superior, quando se olham a lugares cimeiros, são os homens que estão em maioria, explica a líder da associação. "Só um em cada três professores associados é mulher, nos professores catedráticos desce ainda para um em cada quatro", retrata.

Isto deve-se à necessidade "conciliar aquilo que é a vida profissional com a maior parte das tarefas familiares", que ainda recai de forma especial nas mulheres, o que leva a que algumas tenham que desistir de uma coisa em detrimento de outra.

"Os números que temos é efetivamente de uma maternidade mais tardia nas mulheres cientistas relativamente a outras mulheres trabalhadoras em geral. Não é fácil conciliar os horários que exige ter uma criança, sobretudo nos primeiros anos, quando a criança é mais pequena, com horários que são completamente desregulados, com muitos períodos também sem rendimentos", remata.

O Dia Internacional das Mulheres na Ciência foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas e reconhecida pela Unesco em 2016, com o objetivo de destacar a participação feminina na produção científica e promover igualdade de oportunidades no setor.

