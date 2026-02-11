Ouvir
Montenegro alerta para possibilidade novas rupturas no Mondego

11 fev, 2026 - 19:34

Cedência parcial de dique, ocorrida esta tarde, vai ter um efeito lento de cheia que vai "atingir populações no concelho de Coimbra e de Montemor-o-Velho", afirma o primeiro-ministro. Montenegro defende "necessidade de manter vigilância total e absoluta".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, alerta "para a possibilidade de outras rupturas poderem vir a acontecer nas próximas horas" nos diques do rio Mondego.

"Aconteceu uma cedência parcial do dique do rio Mondego, por baixo da A1. Isto provocará o efeito de cheia, que será um efeito lento, que vai atingir populações no concelho de Coimbra e de Montemor-o-Velho", afirmou Luís Montenegro, em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro disse que o sistema de escoamento do caudal do Mondego já estava no limite e que todas as medidas preventivas foram tomadas para acautelar a segurança das populações.

Na terça-feira à noite, os autarcas da região decidiram retirar cerca de 3.600 pessoas das suas casas devido ao risco de cheias.

Nesta conferência de imprensa, Luís Montenegro diz que "temos necessidade de manter vigilância total e absoluta" e apela à população que acate as ordens das autoridades em caso de evacuação.

O primeiro-ministro, que assumiu transitoriamente a pasta da Administração Interna, após a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral, na terça-feira à noite, elogiou o trabalho desenvolvido pelos autarcas na resposta ao mau tempo.

O estado do tempo deverá melhor na quinta-feira, mas vai sofrer um novo agravamento na sexta-feira. O chefe do Governo alerta que "temos ainda pela frente horas de precipitação constante e intensa".

"Poderemos ter amanhã, de acordo com as previsões, um desagravamento desta situação, mas isso não vai neste caso concreto diminuir a nossa necessidade de mantermos uma vigilância total e absoluta, até porque assim que este processo de cheia é relativamente lento, o processo de escoamento da água é ainda mais lento", afirmou.

"Na noite de quinta para sexta-feira prevê-se um novo agravamento da situação de precipitação e a possibilidade de podermos ter novas ocorrências no que diz respeito à resistência que liga Coimbra à Figueira da Foz", sublinha Luís Montenegro.

[em atualização]

