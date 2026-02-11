Ouvir
Em Destaque
Segurança

MP e PJ Militar fazem buscas em instalações da Força Aérea e da Marinha

11 fev, 2026 - 16:09 • Lusa

Um dos locais alvo de busca é o Estado-Maior da Força Aérea, em Alfragide. Já a Marinha confirmou a realização de buscas na Escola Naval no Alfeite.

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária Militar estão a realizar esta quarta-feira buscas em instalações da Força Aérea e da Marinha, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa.

A informação das buscas foi avançada à agência Lusa por fonte judicial — sem especificar que factos, mas adiantando que em causa está a alegada prática de crimes económicos — e confirmada pela Procuradoria-geral da República (PGR), pela Marinha e pela Força Aérea.

"A Força Aérea confirma que elementos do Ministério Público se encontram nas suas instalações. Mais se informa que, desde o primeiro momento e enquanto parte interessada, a Força Aérea está a colaborar de forma plena e ativa com as entidades de investigação, assegurando todo o apoio às diligências legalmente previstas", explica esta ramo das Forças Armadas, em resposta escrita enviada à Lusa.

Um dos locais alvo de busca é o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), em Alfragide.

Também em resposta escrita, a PGR refere que se "confirma a realização de buscas, no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa".

A Marinha confirmou igualmente a realização de buscas na Escola Naval no Alfeite, concelho de Almada, informação já confirmada pela Renascença.

"A Marinha confirma que elementos do Ministério Público se encontram na instalações da Escola Naval, estando a Marinha a colaborar de forma plena e ativa com as entidades de investigação, assegurando todo o apoio às diligências legalmente previstas", lê-se na resposta escrita deste ramo das Forças Armadas enviada à Lusa.

Segundo a mesma fonte judicial, nas buscas estão presentes o MP, elementos da Polícia Judiciária Militar e da Autoridade Tributária (AT).

A Lusa questionou o Ministério da Defesa, liderado por Nuno Melo, sobre estas buscas, mas até ao momento não obteve respostas.

