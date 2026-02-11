País está “no limite” para conter o Mondego. Montenegro garante que “ninguém vai ficar para trás”

“Ninguém está esquecido, ninguém vai ficar para trás.” A garantia foi deixada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acumula interinamente a pasta da Administração Interna, numa visita ao açude de Coimbra, onde acompanhou a evolução do caudal do rio Mondego.

Após uma reunião de cerca de uma hora na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que juntou também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a presidente da Câmara de Coimbra, o chefe do Governo sublinhou que o país vive “um tempo de grande exigência, de um desafio extremo”.

“Estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do Rio Mondego e, portanto, a palavra é simultaneamente tranquilidade, porque tudo aquilo que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema, que é a evacuação”, afirmou.

Estão a ser utilizadas “todas as capacidades”

Luís Montenegro assegurou que estão a ser utilizadas “todas as capacidades” disponíveis no terreno, desde as freguesias à administração central, passando pelas forças de segurança e setor social.

“Tudo aquilo que puder ainda ser salvaguardado vai ser salvaguardado do ponto de vista da gestão do caudal, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da nossa interação com os nossos vizinhos espanhóis”, referiu, lembrando que a articulação com Espanha decorre desde o início de janeiro.

O primeiro-ministro recordou ainda que já no final de janeiro tinham sido realizadas cheias controladas para aumentar a capacidade de encaixe das barragens face a um eventual agravamento das condições meteorológicas.

Também o Presidente da República deixou um alerta para a gravidade do momento. “O que se pode fazer, está-se a fazer”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, reconhecendo que a situação está “mesmo ali no limite”.

“Estávamos ali a discutir a situação e, enquanto discutimos, subiu o nível. Estávamos num determinado número e subiu no espaço de uma hora”, relatou.

Questionado sobre eventuais medidas adicionais, o chefe de Estado respondeu que “tudo o que é necessário fazer e que se pode fazer há de ser feito pelo Estado, pelos autarcas”.

Governo garante resposta total e prepara fase seguinte

Luís Montenegro deixou ainda uma palavra dirigida às populações afetadas pelas cheias, muitas das quais enfrentam dificuldades no acesso às suas casas, ao trabalho ou à escola, e algumas continuam sem fornecimento de energia elétrica.

“Há pessoas que não têm a possibilidade de fazer a sua vida normal (…) mas quero dizer que ninguém está esquecido, ninguém vai ficar para trás”, reiterou.

O primeiro-ministro garantiu que, além da resposta imediata à emergência, o Governo está já a preparar a fase seguinte: “Estamos aqui para estar nesta altura máxima em que as pessoas precisam de ajuda, mas também para preparar o dia seguinte.”

Demissão da ministra da Administração Interna

Questionado sobre a demissão da ministra da Administração Interna em plena situação de crise, Luís Montenegro remeteu explicações para mais tarde.

“Oportunamente falaremos disso. Mas entendo as razões pelas quais a ministra saiu”, afirmou.

O primeiro-ministro esclareceu ainda que a demissão partiu da própria governante: “Com certeza que sim (…) o Presidente da República aceitou a demissão, e eu propus essa demissão com base na iniciativa da senhora ministra.”

Para já, Montenegro mantém-se à frente da pasta da Administração Interna, numa fase que classificou como de “exigência individual e familiar muito intensa” para milhares de portugueses afetados pelas intempéries.