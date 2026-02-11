País está “no limite” para conter o Mondego. Montenegro garante que “ninguém vai ficar para trás”

11 fev, 2026 - 15:24 • Olímpia Mairos
“Ninguém está esquecido, ninguém vai ficar para trás.” A garantia foi deixada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acumula interinamente a pasta da Administração Interna, numa visita ao açude de Coimbra, onde acompanhou a evolução do caudal do rio Mondego.
Após uma reunião de cerca de uma hora na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que juntou também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a presidente da Câmara de Coimbra, o chefe do Governo sublinhou que o país vive “um tempo de grande exigência, de um desafio extremo”.
“Estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do Rio Mondego e, portanto, a palavra é simultaneamente tranquilidade, porque tudo aquilo que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema, que é a evacuação”, afirmou.
Luís Montenegro assegurou que estão a ser utilizadas “todas as capacidades” disponíveis no terreno, desde as freguesias à administração central, passando pelas forças de segurança e setor social.
“Tudo aquilo que puder ainda ser salvaguardado vai ser salvaguardado do ponto de vista da gestão do caudal, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da nossa interação com os nossos vizinhos espanhóis”, referiu, lembrando que a articulação com Espanha decorre desde o início de janeiro.
O primeiro-ministro recordou ainda que já no final de janeiro tinham sido realizadas cheias controladas para aumentar a capacidade de encaixe das barragens face a um eventual agravamento das condições meteorológicas.
Também o Presidente da República deixou um alerta para a gravidade do momento. “O que se pode fazer, está-se a fazer”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, reconhecendo que a situação está “mesmo ali no limite”.
“Estávamos ali a discutir a situação e, enquanto discutimos, subiu o nível. Estávamos num determinado número e subiu no espaço de uma hora”, relatou.
Questionado sobre eventuais medidas adicionais, o chefe de Estado respondeu que “tudo o que é necessário fazer e que se pode fazer há de ser feito pelo Estado, pelos autarcas”.
Luís Montenegro deixou ainda uma palavra dirigida às populações afetadas pelas cheias, muitas das quais enfrentam dificuldades no acesso às suas casas, ao trabalho ou à escola, e algumas continuam sem fornecimento de energia elétrica.
“Há pessoas que não têm a possibilidade de fazer a sua vida normal (…) mas quero dizer que ninguém está esquecido, ninguém vai ficar para trás”, reiterou.
O primeiro-ministro garantiu que, além da resposta imediata à emergência, o Governo está já a preparar a fase seguinte: “Estamos aqui para estar nesta altura máxima em que as pessoas precisam de ajuda, mas também para preparar o dia seguinte.”
Questionado sobre a demissão da ministra da Administração Interna em plena situação de crise, Luís Montenegro remeteu explicações para mais tarde.
“Oportunamente falaremos disso. Mas entendo as razões pelas quais a ministra saiu”, afirmou.
O primeiro-ministro esclareceu ainda que a demissão partiu da própria governante: “Com certeza que sim (…) o Presidente da República aceitou a demissão, e eu propus essa demissão com base na iniciativa da senhora ministra.”
Para já, Montenegro mantém-se à frente da pasta da Administração Interna, numa fase que classificou como de “exigência individual e familiar muito intensa” para milhares de portugueses afetados pelas intempéries.