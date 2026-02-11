Pelo menos 185 edifícios do património religioso danificados devido ao mau tempo

O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja identificou danos em pelo menos 185 edifícios nos distritos de Leiria, Santarém, Coimbra, Lisboa e Castelo Branco, segundo um comunicado enviado à Renascença. Segundo este organismo da Conferência Episcopal, registam-se "avultados danos provocados no património religioso" e também se contam estragos nas dioceses de Évora, Beja e Setúbal. O secretariado adianta que foram feitos contactos com o governo para fazer um levantamento de todos os danos, lamentando a perda de vidas humanas e a destruição causada pelo mau tempo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A continuidade do vento e da chuva nos últimos dias adensou a precariedade e a degradação do património afetado, sendo que muitos bens móveis foram retirados pelas comunidades para locais seguros e o património integrado, quando possível, foi protegido com plásticos e lonas", pode ler-se no comunicado. De acordo com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, foi criada uma "bolsa de técnicos de conservação e restauro, arquitetos, sineiros, entre outros" para recuperar o património atingido. "Para a recolha de fundos especificamente destinados à recuperação do património remetemos todos os que desejarem contribuir para a campanha iniciada pela Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre)".

Estragos da tempestade Kristin na Igreja de Nossa Senhora de Encarnação em Leiria. Foto: Pedro Castanheira E Cunha/Lusa Estragos da tempestade Kristin na Igreja de Nossa Senhora de Encarnação em Leiria. Foto: Pedro Castanheira E Cunha/Lusa

"Face à dimensão da catástrofe todos os apoios e contributos são necessários e importantes", apelou, agradecendo a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o presidente do instituto Património Cultural, João Soalheiro. Na semana passada, o ministério de Balseiro Lopes dava conta de estragos identificados em cerca de 50 monumentos e museus de 20 concelhos, onde houve danos nas coberturas, em pavimentos e instalações elétricas, inundações e derrocadas. Entre o património religioso danificado, estavam identificadas a Sé Nova e a Sé Velha de Coimbra, a Igreja de São Bartolomeu e a Igreja de Santa Justa, na mesma cidade; a Igreja Paroquial de Brenha e a Capela da Leirosa, na Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz; a Igreja Nova e a Igreja Velha de Vermoil, assim como as igrejas da Guia e de Santo Amaro, em Pombal. Em Leiria, estavam também sinalizadas as igrejas de Azoia, Barosa, São Francisco, de Pousos e o Santuário de Nossa Senhora da Encarnação. A lista então divulgada pelo instituto Património Cultural incluía ainda igrejas de Além da Ribeira, Alviobeira e de Casais, em Tomar, a Igreja da Misericórdia de Aveiro, a Igreja Paroquial do Sebal Grande, em Condeixa-a-Nova, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios de Montalvão, a Igreja de Nossa Senhora da Graça de Nisa, o Convento de Santo António e a Igreja de São Miguel, em Penela, assim como a Igreja Matriz de Assentiz, em Torres Novas, além das igrejas de Ansião, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere.