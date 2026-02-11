PJ detém suspeito de esfaquear homem na via pública em Olhão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 38 anos por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido na cidade de Olhão, no dia 10 de janeiro.

Segundo comunicado da PJ, o crime ocorreu na via pública, quando a vítima, um homem de 51 anos, circulava na sua viatura automóvel e foi alvo de agressões com recurso a “um objeto corto perfurante”, que lhe provocaram lesões cuja “localização e gravidade produziram perigo para a vida”.

A polícia sublinha que “a rápida intervenção de terceiros e pronta ativação dos meios de socorro impediram resultados mais graves”.

De acordo com as diligências realizadas pela Diretoria do Sul da PJ, o agressor terá exercido “violência gratuita sobre a vítima”, estando o alegado móbil associado a questões passionais.

No âmbito da investigação, foram recolhidos “relevantes elementos de prova” que permitiram às autoridades judiciárias sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão, com o objetivo de esclarecer integralmente os factos.