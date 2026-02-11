PJ deteta mais 524 quilos de cocaína em embarcação apreendida

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu mais 524 quilos de cocaína numa embarcação já intercetada no âmbito da operação “Valhalla”, elevando para 1.908 quilos o total de droga apreendida em território nacional.

Em comunicado, a PJ explica que, “após reunidas as condições de segurança adequadas”, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes realizou uma busca técnica à embarcação apreendida, tendo sido encontrados mais 524 quilos de cocaína, que se somam aos 1.384 quilos já apreendidos na semana passada.

Segundo a polícia de investigação criminal, no poço da corrente da fateixa, à proa, foram localizados e apreendidos “22 fardos, contendo cada um 20 pacotes de produto estupefaciente”, depois de removidos vários metros de corrente metálica.

No interior da embarcação foi ainda encontrado “um saco com 20 pacotes de cocaína, disfarçado no interior de um compartimento”.

Com esta nova apreensão, a operação totaliza 1.908 quilos de cocaína, além da apreensão de duas embarcações e três viaturas.

A operação “Valhalla” foi desenvolvida em estreita colaboração com a Polícia da Dinamarca, a Polícia Nacional de Espanha e o Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) (MAOC-N).

A investigação culminou com a detenção, em Portugal, de 10 suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes por via marítima, encontrando-se todos em prisão preventiva.