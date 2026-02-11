Ouvir
PJ faz buscas na Ordem dos Médicos em Lisboa

11 fev, 2026 - 18:36 • Lusa

Em causa "podem estar contratos por ajuste direto superiores a 300 mil euros" feitos entre 2017 e 2021, avança o Expresso.

A Polícia Judiciária realizou buscas na terça-feira nas instalações da Ordem dos Médicos (OM) em Lisboa, que entregou toda a documentação solicitada, confirmou hoje a instituição.

Fonte oficial da OM adiantou à agência Lusa que as buscas foram realizadas na sequência de uma denúncia anónima que "nada tem a ver com o atual mandato".

"A Ordem dos Médicos entregou à Polícia Judiciária toda a documentação solicitada, não tendo mais nada a dizer sobre esta questão", referiu a mesma fonte.

O jornal Expresso, que avançou com a notícia, escreve que em causa "podem estar contratos por ajuste direto superiores a 300 mil euros" feitos entre 2017 e 2021.

