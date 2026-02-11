Porto Brandão evacuado. 160 pessoas acolhidas pelo município

11 fev, 2026 - 22:14 • Lusa
A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, disse esta quarta-feira que já não se encontra ninguém em Porto Brandão, tendo o município acolhido 160 pessoas retiradas da localidade, devido ao risco de derrocadas.
"Aquilo está a deslizar a olhos vistos", afirmou a autarca, salientando que, por essa razão, o município tomou esta quarta-feira a decisão de retirar "todas as pessoas e empresas que se encontravam em Porto Brandão", localidade evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, na sequência do mau tempo.
Em conferência de imprensa, para um ponto de situação da operação de retirada de pessoas e bens de Porto Brandão, Inês de Medeiros adiantou que foram também encontradas soluções de acolhimento para 25 cães, quatro gatos e 16 pássaros.
Agradecendo aos moradores da zona pela forma ordeira como "perceberam que de facto isto é uma situação de prevenção que não podia ser adiada", a presidente da Câmara de Almada, no distrito de Setúbal, apontou a situação em Porto Brandão como a mais preocupante no concelho relacionada com deslizamentos de terras e que estava a ser acompanhada há mais de uma semana.
A autarca adiantou ainda que, neste momento, nada se pode fazer em relação às terras e que será preciso esperar, já que não existe qualquer tipo de operação que possa ser desenvolvida.
"Infelizmente tenho de pedir às pessoas que tenham paciência porque, neste momento, não há possibilidade de dar resposta de quando poderão voltar", acrescentou, assegurando que agora "em principio não está ninguém em Porto Brandão".
Inês de Medeiros apelou ainda para que ninguém se desloque para aquela zona do território.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.