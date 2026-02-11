Porto Brandão evacuado. 160 pessoas acolhidas pelo município

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, disse esta quarta-feira que já não se encontra ninguém em Porto Brandão, tendo o município acolhido 160 pessoas retiradas da localidade, devido ao risco de derrocadas.

"Aquilo está a deslizar a olhos vistos", afirmou a autarca, salientando que, por essa razão, o município tomou esta quarta-feira a decisão de retirar "todas as pessoas e empresas que se encontravam em Porto Brandão", localidade evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, na sequência do mau tempo.

Em conferência de imprensa, para um ponto de situação da operação de retirada de pessoas e bens de Porto Brandão, Inês de Medeiros adiantou que foram também encontradas soluções de acolhimento para 25 cães, quatro gatos e 16 pássaros.

Agradecendo aos moradores da zona pela forma ordeira como "perceberam que de facto isto é uma situação de prevenção que não podia ser adiada", a presidente da Câmara de Almada, no distrito de Setúbal, apontou a situação em Porto Brandão como a mais preocupante no concelho relacionada com deslizamentos de terras e que estava a ser acompanhada há mais de uma semana.

A autarca adiantou ainda que, neste momento, nada se pode fazer em relação às terras e que será preciso esperar, já que não existe qualquer tipo de operação que possa ser desenvolvida.