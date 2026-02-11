Ouvir
Portugal sem casos de bebés intoxicados por leite artificial

11 fev, 2026 - 19:11 • Anabela Góis

Direção-Geral da Saúde aconselha: quem tem leite em casa das marcas NAN e Aptamil deve verificar o número do lote na embalagem e confirmar se consta da lista dos leites contaminados disponibilizada pelos fabricantes.

Até ao momento, não há casos confirmados de bebés intoxicados por consumo de leite artificial em Portugal, garantiu esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS alerta que, quem tem leite em casa das marcas NAN e Aptamil, deve verificar o número do lote na embalagem e confirmar se consta da lista dos leites contaminados - disponibilizada pelos fabricantes Nestlé e Danone - com a toxina emética cereulida.

Se o lote estiver na lista deve parar de usar de imediato o produto e contactar a empresa responsável pela marca para saber como devolver.

À Renascença, a Direção-Geral da Saúde garante que foram substituídos todos os lotes das marcas em causa, disponíveis nas maternidades e hospitais portugueses.

A DGS indica que o consumo de leite artificial contaminado pode causar náuseas e vómitos intensos de início súbito e, eventualmente, diarreia.

Se os sintomas não melhorarem, deve contactar o médico ou a Linha SNS24 (808 24 24 24).

Saiba Mais
