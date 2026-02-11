Portugal sem casos de bebés intoxicados por leite artificial

Até ao momento, não há casos confirmados de bebés intoxicados por consumo de leite artificial em Portugal, garantiu esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS alerta que, quem tem leite em casa das marcas NAN e Aptamil, deve verificar o número do lote na embalagem e confirmar se consta da lista dos leites contaminados - disponibilizada pelos fabricantes Nestlé e Danone - com a toxina emética cereulida.

Se o lote estiver na lista deve parar de usar de imediato o produto e contactar a empresa responsável pela marca para saber como devolver.

À Renascença, a Direção-Geral da Saúde garante que foram substituídos todos os lotes das marcas em causa, disponíveis nas maternidades e hospitais portugueses.



A DGS indica que o consumo de leite artificial contaminado pode causar náuseas e vómitos intensos de início súbito e, eventualmente, diarreia.

Se os sintomas não melhorarem, deve contactar o médico ou a Linha SNS24 (808 24 24 24).