Quatro trabalhadores resgatados de helicóptero após ruptura de dique no Mondego

A Força Aérea resgatou esta quarta-feira quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, nos Casais, Coimbra, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a mesma fonte, foi acionado o helicóptero EH 101 Merlin da Força Aérea Portuguesa para o resgate destes trabalhadores que ficaram isolados em área inundada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.