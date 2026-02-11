Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

gnr

Quinze pessoas detidas e 10 mil doses de droga aprendida na região do Porto

11 fev, 2026 - 07:52 • Lusa

Os detidos, 11 homens e quatro mulheres, têm idades entre os 21 e os 45 anos.

A+ / A-

Quinze pessoas foram detidas numa operação de combate ao tráfico de droga que decorreu em Paredes, Maia e Vila Nova de Gaia, na qual foram também apreendidas 10 mil doses de produto estupefaciente.

Os detidos, 11 homens e quatro mulheres, têm idades entre os 21 e os 45 anos.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto descreve que foi apreendida “uma elevada quantidade de substâncias ilícitas, armamento e numerário, nos concelhos de Paredes, Maia e Vila Nova de Gaia”.

Esta operação visou o “desmantelamento de uma rede organizada de tráfico de estupefacientes”, acrescenta esta polícia.

A operação, que juntou o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, contou com 11 mandados de detenção e a 36 mandados de busca, dos quais 18 domiciliários e 18 não domiciliários, nomeadamente em veículos e anexos

Foram apreendidas 1.889 doses de cocaína, 1.460 doses de MDMA, 6.458 doses de haxixe, 1.017 doses de liamba, dez balanças digitais de precisão, bem como material de embalamento e corte.

Também foram apreendidas seis pistolas de calibre 6,35 mm, uma pistola de pressão de ar, 50 munições de calibre 6,35 mm, 42.400 euros em numerário, oito automóveis, cinco motociclos, 19 telemóveis e um computador.

Segundo a GNR, os detidos foram constituídos arguidos, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel para a aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço de diversas valências da GNR, nomeadamente do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, do Grupo de Intervenção de Operações de Proteção (GIOP), e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), bem como com o apoio da Unidade de Intervenção e Corpo de Intervenção da Policia de Segurança Publica (PSP).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)