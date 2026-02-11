Ouvir
Mau tempo

Rio Mondego galgou dique na zona da A1

11 fev, 2026 - 18:02 • , com Ricardo Vieira

Águas galgaram a barreira na zona dos Cavalos. A1 foi cortada na zona de Coimbra e o trânsito está a ser desviado para a autoestrada A14.

O rio Mondego galgou um dique na zona dos Cavalos, por baixo da autoestrada A1, junto à ponte dos Casais, disse à Renascença fonte da Câmara de Coimbra.

A A1 foi cortada nos dois sentidos na zona de Coimbra. O trânsito está a ser desviado para a autoestrada A14.

O galgamento aconteceu na margem direita do rio Mondego, o lado oposto onde já foram realizadas evacuações.

Naquela zona existe um campo agrícola, uma propriedade com um canil e cavalos, o Parque dos Nómadas e o Centro de Treinos da Académica.

Risco no Mondego? “Os diques não protegem infinitamente”

Coimbra

Risco no Mondego? “Os diques não protegem infinitamente”

Antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos(...)

João Grilo, que tem uma propriedade agrícola perto do local, estava a vistoriar as margens quando aquela parte do canal principal do Mondego rebentou, pelas 17h45.

De acordo com este empresário agrícola, à agência Lusa, há o perigo de haver um novo rebentamento também na margem direita, junto ao Centro Hípico de Coimbra, mais a montante.

Fonte da Proteção Civil confirmou que ocorreu uma rutura do dique em Casais, na margem direita do Mondego, junto da ponte da autoestrada, ao quilómetros 191.

Esta situação aconteceu um dia depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter alertado para o risco de ruptura dos diques do rio Mondego.

O alerta levou as autarquias de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure a recomendar a retirada de cerca de 3.600 pessoas.

[em atualização]

