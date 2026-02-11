Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Coimbra

Risco no Mondego? “Os diques não protegem infinitamente”

11 fev, 2026 - 12:02 • André Rodrigues

Antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos, alerta para “falta de cultura de segurança” das infraestruturas. E questiona a manutenção do sistema de gestão do Baixo Mondego. “Há limites de projeto” que não devem ser ignorados.

A+ / A-
Risco no Mondego. Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, ex-diretor do LNEC
Ouça as declarações de Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros. Foto: Paulo Novais/Lusa

O antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos, aponta falhas na manutenção do sistema que gere o Baixo Mondego.

Face à chuva intensa na região de Coimbra — que coloca as populações de Coimbra, Soure e Montemor-o-Velho em alerta — o ex-diretor do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, conhecedor da realidade da região de Coimbra, aponta para a necessidade de vigilância contínua e intervenção rápida em pontos críticos.

“A ideia que eu tenho é que não há uma cultura de segurança nas obras mais vulneráveis, potenciadoras de situações de catástrofe”, alerta na Renascença

O que se teme agora no Mondego já aconteceu em 2001

Recordando que situações semelhantes já se verificaram no passado, o antigo bastonário sublinha que, na sequência desses episódios, "foram produzidos pareceres e avaliações" cujo cumprimento importa esclarecer.

“O que se teme que aconteça agora no Mondego já aconteceu em 2001. Quem tem a responsabilidade da gestão daquela infraestrutura? É uma infraestrutura que merece atenção especial.

Para Carlos Matias Ramos, "não basta observar, é preciso agir" quando os dados exigem: "se não houver observação e, em função dos resultados dessa observação, não houver intervenção com medidas que reduzam o risco de rutura, caminhamos sempre para situações análogas".

Mau tempo. Debate quinzenal adiado para sexta-feira

Parlamento

Mau tempo. Debate quinzenal adiado para sexta-feira

A iniciativa Liberal deu a anuência para o adiamen(...)

Nesse contexto, Matias Ramos questiona "as condições das estações de enxugo da Foja e do Pranto", essenciais ao escoamento das águas.

“O que é que está nas estações de enxugo da Foja e do Pranto? Estão lá os equipamentos previstos no projeto? E se estão, estão em condições de funcionamento? O que percebi das imagens, não estão… e há pequenas intervenções que poderiam minimizar a situação", assinala.

Se não se respeitam os projetos, o país vai mal

O ex-diretor do LNEC insiste no respeito pelos critérios de projeto e pelas limitações de cada obra, lembrando que os diques não são uma barreira absoluta.

“Há a sensação de que, quando se faz uma obra, ela vai proteger para todas as situações. O que é falso. Os diques não protegem infinitamente; protegem até ao limite da sua capacidade, em termos de dimensionamento, aceite pelos organismos do Estado.”

Ao mesmo tempo, critica licenças de construção em zonas vulneráveis, junto aos diques do Baixo Mondego, entre Coimbra e a Figueira da Foz.

“É inaceitável aceitar que se construa próximo dessa zona. As construções antigas que já lá estavam podem ser geridas; agora, novas obras junto aos diques estão no limite daquilo que eu considero o mínimo aceitável numa sociedade evoluída.”

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Explicador Renascença

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

A água está a subir mais depressa do que é possíve(...)

A comparação com as barragens serve de contraponto: “as barragens são fortemente acompanhadas”, diz o engenheiro, que defende que o mesmo princípio deve aplicar‑se aos diques.

“Obras desta natureza têm de ter observação contínua, não podem ser objeto de abandono... muitas vezes gasta‑se onde não se deve e não se gasta onde se deve, porque nos falta cultura de segurança e de exigência”.

Proteger povoações com "ruturas controladas"

Num cenário limite, para evitar danos humanos e materiais, Carlos Matias Ramos admite "intervenções de proteção ativa", como abrir ruturas controladas em zonas não habitadas, aliviando a pressão para salvaguardar povoações.

“Se se romper um dique numa zona sem efeitos para pessoas e bens, nada impede que, por razões de segurança, se faça nas zonas de maior vulnerabilidade e se provoquem ruturas noutros locais, evitando consequências junto às povoações.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
      Comentários
      Tem 1500 caracteres disponíveis
      Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

      Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

      Destaques V+

      Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

      Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

      Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

      Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

      Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

      Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

      "O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

      "O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)