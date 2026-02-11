SNS com quase 1,1 milhões de utentes à espera de consulta no final de 2025

As listas de espera do Serviço Nacional de Saúde (SNS) registaram um aumento em 2025, com 1.088.656 utentes inscritos para consultas de especialidade e 264.615 em lista para cirurgia, de acordo com dados provisórios divulgados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o relatório “SNS | A Saúde dos Números”, agora tornado público, a Lista de Espera para Consulta (LEC) registou um crescimento homólogo de 13,8%, enquanto a Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) aumentou 3,4% face a 2024.

A percentagem de consultas realizadas dentro do tempo máximo de resposta garantido (TMRG) manteve-se abaixo dos 50%, situando-se nos 48,6%, uma ligeira quebra de 0,3 pontos percentuais face ao ano anterior.

No que toca às cirurgias, 68,8% foram realizadas dentro do TMRG, o que representa uma descida de 3,5 pontos percentuais, apesar do crescimento global do número de intervenções.

A ACSS esclareceu que estes dados resultam de um documento interno de gestão, com carácter provisório e destinado a apoiar decisões estratégicas. Apesar disso, e após a sua divulgação, foi publicada uma versão atualizada do relatório para garantir transparência e rigor informativo.

A ausência de dados relativos à Parceria Público-Privada do Hospital de Cascais é apontada como uma limitação da análise para o ano de 2025, comprometendo a total comparabilidade com os dados de 2024.

A ACSS sublinha que a informação definitiva será disponibilizada no Portal da Transparência do SNS, apelando a uma leitura contextualizada e prudente dos dados agora divulgados.