Sobe para 16 número de vítimas do mau tempo em Portugal

Um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, morreu na terça-feira, num hospital de Coimbra, disse esta quarta-feira fonte da funerária.

Com esta vítima, aumenta para 16 o número de pessoas que morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

Paulo Lourenço, da Funerária Lourenço, de Pombal, distrito de Leiria, explicou que o homem, residente na localidade de Jagardo, freguesia da Redinha, "ia arranjar o telhado da casa de uma familiar, na manhã de dia 28 de janeiro, e caiu".

"Morreu na terça-feira nos HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra] e o funeral será na sexta-feira", adiantou Paulo Lourenço.

O presidente da Junta de Freguesia da Redinha, Eduardo Cacho, acrescentou que, de acordo com as informações que obteve, "a vítima subiu uma escada para ir reparar o telhado e caiu da escada".