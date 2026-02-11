Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sobe para 16 número de vítimas do mau tempo em Portugal

11 fev, 2026 - 19:22 • Lusa

Um homem de 72 anos que caiu de um telhado no dia 28 de janeiro em Pombal morreu na terça-feira num hospital de Coimbra.

A+ / A-

Um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, morreu na terça-feira, num hospital de Coimbra, disse esta quarta-feira fonte da funerária.

Com esta vítima, aumenta para 16 o número de pessoas que morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Paulo Lourenço, da Funerária Lourenço, de Pombal, distrito de Leiria, explicou que o homem, residente na localidade de Jagardo, freguesia da Redinha, "ia arranjar o telhado da casa de uma familiar, na manhã de dia 28 de janeiro, e caiu".

"Morreu na terça-feira nos HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra] e o funeral será na sexta-feira", adiantou Paulo Lourenço.

O presidente da Junta de Freguesia da Redinha, Eduardo Cacho, acrescentou que, de acordo com as informações que obteve, "a vítima subiu uma escada para ir reparar o telhado e caiu da escada".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)