Tempestade Kristin. Empresários de Coimbra alertam para risco de falências e desemprego sem apoios

11 fev, 2026 - 11:23 • Olímpia Mairos

Associação Empresarial da Região de Coimbra pede simplificação dos programas como o PEPAC e intervenção rápida do Governo para salvar empresas no Vale do Mondego.

A urgência é clara: evitar uma vaga de falências e desemprego na região de Coimbra e no Vale do Mondego, na sequência da passagem da tempestade Kristin. O alerta é da NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra, que pede respostas imediatas e ajustadas à dimensão da crise económica que começa a instalar-se no terreno.

Após a reunião da direção, realizada na terça-feira, e um processo de auscultação direta aos empresários da região, a NERC considera que a situação exige “respostas imediatas, ajustadas à dimensão da emergência económica”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a associação empresarial, as medidas atualmente enquadradas em programas como o PEPAC e outros instrumentos de apoio continuam a exigir “procedimentos idênticos aos de uma candidatura regular”, o que, na sua perspetiva, está desfasado da urgência que as empresas enfrentam.

A NERC defende que os mecanismos de apoio devem ser adaptados “à excecionalidade do momento”, com “processos simplificados, avaliação contínua e prioritária” e critérios que tenham em conta “a urgência de sobrevivência das atividades económicas”.

A manutenção de procedimentos administrativos convencionais, alerta a associação, poderá desencadear “um ciclo de falências em cadeia e um aumento significativo do desemprego”, com impacto direto nos ciclos económicos e produtivos da região.

De acordo com a NERC, são inúmeras as atividades económicas afetadas — do comércio aos serviços, passando pelo turismo, indústria e agricultura — que já enfrentam impactos severos. As dificuldades resultam não só da interrupção direta da atividade, mas também de infraestruturas danificadas, acessos cortados e da consequente paragem económica, provocando prejuízos elevados por lucros cessantes.

Sem uma intervenção célere do Governo, da Estrutura de Missão da Reconstrução da Região Centro, do IAPMEI e das entidades regionais, como a CCDRC e as Comunidades Intermunicipais, “estas empresas poderão não resistir ao período necessário para reposição da normalidade”, sustenta a associação.

A NERC garante que continuará a disponibilizar apoio às empresas da região para agilizar os procedimentos necessários, reafirmando o compromisso de “preservar o tecido empresarial e os postos de trabalho” na região de Coimbra e no Vale do Mondego.

