Mau tempo

Troço da A1 ruiu na zona de Coimbra após ruptura de dique

11 fev, 2026 - 23:24 • Ricardo Vieira

Autoestrada já tinha sido cortada naquele local. Ministro diz que "a segurança dos portugueses está sempre sempre em primeiro lugar". O trânsito está a ser desviado para o IC2, mas a GNR pede que os automobilistas usem outras alternativas.

Um troço da autoestrada A1 ruiu esta quarta-feira à noite na zona de Coimbra, após a ruptura de um dique no rio Mondego.

A principal autoestrada de Portugal, que liga Lisboa ao Porto, já tinha sido cortada ao final da tarde entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte.

Parte do tabuleiro do viaduto da A1, sobre o dique do rio Mondego, ruiu num dos sentidos da autoestrada, na zona de Casais.

Os pilares do viaduto não resistiriam ao desgaste provocado pelo água da cheia.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, está a dirigir-se para o local para fazer uma avaliação da situação.

A situação é absolutamente extraordinária e, para situações extraordinárias, é preciso encontrar soluções extraordinárias

Em declarações à SIC Notícias, o governante garante que a situação já estava a ser acompanhada, por isso é que a A1 foi encerrada esta quarta-feira naquela zona.

“O Governo tomou uma decisão muito clara, por volta das 16h30, de encerrar a autoestrada, porque sabíamos o que se estava a passar. O problema está a ser monitorizado há vários dias pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sabíamos os riscos e sabemos os riscos”, assegura Miguel Pinto Luz.

“À pergunta como é possível? A situação é absolutamente extraordinária e, para situações extraordinárias, é preciso encontrar soluções extraordinárias”, promete o ministro das Infraestruturas.

Miguel Pinto Luz sublinha que "a segurança dos portugueses está sempre sempre em primeiro lugar".

Montenegro alerta para possibilidade novas rupturas no Mondego

GNR aconselha alternativas à A1

O trânsito está a ser desviado para o IC2, mas a GNR pede que, quem não tenha ainda seguido viagem pela A1, que use outras alternativas.

“Quem conseguir sair mais a Norte ou mais a Sul, em vez de utilizar a autoestrada 1, que possa utilizar a autoestrada 8, a autoestrada 17 e a autoestrada 29. Seguem sempre em paralelo à autoestrada 1”, disse à Renascença o porta-voz da GNR, o tenente-coronel Carlos Canatário.

Esta situação em Coimbra aconteceu um dia depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter alertado para o risco de ruptura dos diques do rio Mondego.

O alerta levou as autarquias de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure a recomendar a retirada de cerca de 3.600 pessoas.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, alertou esta quarta-feira "para a possibilidade de outras rupturas poderem vir a acontecer nas próximas horas" nos diques do rio Mondego.

