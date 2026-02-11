Troço da A1 ruiu na zona de Coimbra após ruptura de dique

11 fev, 2026 - 23:24 • Ricardo Vieira
Um troço da autoestrada A1 ruiu esta quarta-feira à noite na zona de Coimbra, após a ruptura de um dique no rio Mondego.
A principal autoestrada de Portugal, que liga Lisboa ao Porto, já tinha sido cortada ao final da tarde entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte.
Parte do tabuleiro do viaduto da A1, sobre o dique do rio Mondego, ruiu num dos sentidos da autoestrada, na zona de Casais.
Os pilares do viaduto não resistiriam ao desgaste provocado pelo água da cheia.
O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, está a dirigir-se para o local para fazer uma avaliação da situação.
A situação é absolutamente extraordinária e, para situações extraordinárias, é preciso encontrar soluções extraordinárias
Em declarações à SIC Notícias, o governante garante que a situação já estava a ser acompanhada, por isso é que a A1 foi encerrada esta quarta-feira naquela zona.
“O Governo tomou uma decisão muito clara, por volta das 16h30, de encerrar a autoestrada, porque sabíamos o que se estava a passar. O problema está a ser monitorizado há vários dias pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sabíamos os riscos e sabemos os riscos”, assegura Miguel Pinto Luz.
“À pergunta como é possível? A situação é absolutamente extraordinária e, para situações extraordinárias, é preciso encontrar soluções extraordinárias”, promete o ministro das Infraestruturas.
Miguel Pinto Luz sublinha que "a segurança dos portugueses está sempre sempre em primeiro lugar".
Cedência parcial de dique, ocorrida esta tarde, va(...)
O trânsito está a ser desviado para o IC2, mas a GNR pede que, quem não tenha ainda seguido viagem pela A1, que use outras alternativas.
“Quem conseguir sair mais a Norte ou mais a Sul, em vez de utilizar a autoestrada 1, que possa utilizar a autoestrada 8, a autoestrada 17 e a autoestrada 29. Seguem sempre em paralelo à autoestrada 1”, disse à Renascença o porta-voz da GNR, o tenente-coronel Carlos Canatário.
Esta situação em Coimbra aconteceu um dia depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter alertado para o risco de ruptura dos diques do rio Mondego.
O alerta levou as autarquias de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure a recomendar a retirada de cerca de 3.600 pessoas.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, alertou esta quarta-feira "para a possibilidade de outras rupturas poderem vir a acontecer nas próximas horas" nos diques do rio Mondego.