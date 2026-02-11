Troço da A1 ruiu na zona de Coimbra após ruptura de dique

Um troço da autoestrada A1 ruiu esta quarta-feira à noite na zona de Coimbra, após a ruptura de um dique no rio Mondego.

A principal autoestrada de Portugal, que liga Lisboa ao Porto, já tinha sido cortada ao final da tarde entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte.



Parte do tabuleiro do viaduto da A1, sobre o dique do rio Mondego, ruiu num dos sentidos da autoestrada, na zona de Casais.

Os pilares do viaduto não resistiriam ao desgaste provocado pelo água da cheia.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, está a dirigir-se para o local para fazer uma avaliação da situação.

A situação é absolutamente extraordinária e, para situações extraordinárias, é preciso encontrar soluções extraordinárias

Em declarações à SIC Notícias, o governante garante que a situação já estava a ser acompanhada, por isso é que a A1 foi encerrada esta quarta-feira naquela zona.



“O Governo tomou uma decisão muito clara, por volta das 16h30, de encerrar a autoestrada, porque sabíamos o que se estava a passar. O problema está a ser monitorizado há vários dias pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sabíamos os riscos e sabemos os riscos”, assegura Miguel Pinto Luz.

“À pergunta como é possível? A situação é absolutamente extraordinária e, para situações extraordinárias, é preciso encontrar soluções extraordinárias”, promete o ministro das Infraestruturas.

Miguel Pinto Luz sublinha que "a segurança dos portugueses está sempre sempre em primeiro lugar".