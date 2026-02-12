Ouvir
ASPP realiza plenário no Porto contra “piquetes ilegais”

12 fev, 2026 - 05:34

Associação Sindical dos Profissionais de Polícia fala em “esquema de trabalho escravo” junto dos agentes da investigação criminal do Porto.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) realiza esta quinta-feira um plenário, das 9h30 às 12h30, no Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) contra o que diz ser a prática de serviços de piquete ilegais e além do horário de trabalho, a

Em declarações à Renascença, o presidente da ASPP, Paulo Santos, revela que os agentes da Divisão de Investigação do Porto estão a ser sujeitos a trabalho extra não remunerado com carácter obrigatório, divisão onde trabalham cerca de 300 agentes.

“Um horário de trabalho feito pela administração que cria serviços de piquete, necessidades além do horário dos policias e obriga-os, além das horas legais, a trabalharem sem ser remunerados, são no fundo horas exigidas após o turno de serviço”, aponta.

Paulo Santos diz que não são raras as vezes em que os agentes chegam ao fim do mês, e depois das horas todas feitas, são obrigados a fazer “piquetes de borla”.

Além de ilegal, a ASPP considera que este procedimento é mais um motivo que gera insatisfação entre os profissionais da polícia de investigação no Norte.

Em plenário, os agentes querem fazer pressão para que a cadeia de comando acabe com aquilo que chama de “trabalho escravo em 2026”, numa situação que diz a ASPP se arrasta há pelo menos sete anos.

