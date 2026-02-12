Autarca de Coimbra admite "cheia centenária"

12 fev, 2026 - 21:02 • Ricardo Vieira , Isabel Pacheco
Coimbra pode sofrer uma "cheia centenária", admitiu esta quinta-feira à noite a autarca Ana Abrunhosa, em conferência de imprensa.
“Na Autoridade Nacional de Proteção Civil teme-se a possibilidade de uma cheia centenária para Coimbra", afirma a presidente da Câmara de Coimbra.
Ana Abrunhosa refere que "a barragem da Aguieira, daqui a pouco, vai passar a debitar toda a água que recebe porque está no limite".
"Está a chover muito nas regiões que canalizam água para a barragem da Aguieira, o caudal do rio Ceira está a aumentar”, alerta a autarca.
Reportagem
"Toda a zona baixa da cidade é de grande preocupação" e pode ser atingida pelas cheias, afirma Ana Abrunhosa.
Esta quinta-feira à noite, serão retiradas as pessoas acamadas e de maior fragilidade. Ao início da manhã, poderá ser retirada toda a população da zona ribeirinha.
O pico da cheia deverá acontecer entre as 8h00 e as 9h00 da manhã de sexta-feira e haverá um novo pico pelas 15h00.
Ainda de acordo com a presidente da Câmara de Coimbra, "há a probabilidade de termos rupturas em mais partes do dique".
"Temos partes frágeis no dique e com esta quantidade de água a probabilidade de termos rupturas no dique na zona de Coimbra é grande. Mas não é demasiado preocupante porque já estamos a falar de zonas alagadas e em que pedimos às populações para saírem de casa", sublinha.
Todas as escolas do concelho de Coimbra vão estar encerradas na sexta-feira, na sequência do risco de cheias na zona urbana.
“Amanhã [sexta-feira] não haverá aulas. O nosso diretor de educação já comunicou. Ninguém entenderia o risco de trazer os filhos às escolas”, disse Ana Abrunhosa, apelando às empresas que, se possível, possam adotar um sistema de teletrabalho.
[notícia atualizada]