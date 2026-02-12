Autarca de Coimbra admite "cheia centenária"

Coimbra pode sofrer uma "cheia centenária", admitiu esta quinta-feira à noite a autarca Ana Abrunhosa, em conferência de imprensa.

“Na Autoridade Nacional de Proteção Civil teme-se a possibilidade de uma cheia centenária para Coimbra", afirma a presidente da Câmara de Coimbra.

Ana Abrunhosa refere que "a barragem da Aguieira, daqui a pouco, vai passar a debitar toda a água que recebe porque está no limite".

"Está a chover muito nas regiões que canalizam água para a barragem da Aguieira, o caudal do rio Ceira está a aumentar”, alerta a autarca.

"Toda a zona baixa da cidade é de grande preocupação" e pode ser atingida pelas cheias, afirma Ana Abrunhosa.



Ainda de acordo com a presidente da Câmara de Coimbra "há a probabilidade de termos rupturas em mais partes do dique".

"Temos partes frágeis no dique e com esta quantidade de água a probabilidade de termos rupturas no dique na zona de Coimbra é grande. Mas não é demasiado preocupante porque já estamos a falar de zonas alagadas e em que pedimos às populações para saírem de casa", sublinha.

[em atualização]