Mau tempo

Cerca de 33 mil clientes ainda não têm luz em casa

12 fev, 2026 - 11:52 • Diogo Camilo

Deste número, a E-Redes avança que cerca de 25 mil clientes estão nas zonas afetadas pela depressão Kristin.

Uma nova atualização da E-Redes aponta para cerca de 25 mil clientes sem energia nas zonas afetadas pela depressão Kristin e cerca de 33 mil clientes sem energia em todo o país, devido às condições meteorológicas adversas até às 8h00 desta quinta-feira.

"Continuamos a manter todos os esforços para ultrapassar esta situação, com cerca de 2.400 pessoas envolvidas nesta recuperação", refere a E-Redes, em comunicado.

Na nota, a empresa reforça o alerta para que a população, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastada e reporte a situação à E-REDES (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

Na quarta-feira, no balanço anterior, a E-Redes tinha indicado que, pelas 8 horas da manhã, estava um total de 39 mil clientes sem abastecimento de energia elétrica devido a avarias, a maioria delas em zonas afetadas pela depressão Kristin, que ocorreu há 15 dias.

