Cerca de 40 quilos de droga apreendidos em operação europeia nos aeroportos portugueses

A Polícia Judiciária participou numa operação europeia de combate ao tráfico de estupefacientes, realizada nas fronteiras aéreas nacionais entre 2 e 8 de fevereiro. A operação, designada STOPOVER 5, permitiu a apreensão de quantidades significativas de droga e a detenção de vários suspeitos.

Em comunicado, a PJ adianta que a participação portuguesa foi assegurada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito de uma ação coordenada a nível europeu.

“A vigilância permanente é o pilar fundamental para o desmantelamento das redes de tráfico que tentam utilizar as infraestruturas aeroportuárias nacionais”, sublinha a Polícia Judiciária.

Durante a operação, foram apreendidas duas cargas distintas de cocaína, num total de cerca de 29 quilos. A primeira intervenção resultou na apreensão de 3,3 quilos e na detenção de um suspeito, enquanto a segunda, de maior dimensão, culminou na apreensão de 25,8 quilos e na detenção de dois indivíduos.

Foram ainda realizadas duas apreensões de haxixe, uma de 7,1 quilos e outra de 1 quilo, esta última com a detenção de um suspeito.

No âmbito do transporte aéreo e de encomendas postais, a PJ intercetou 582 gramas de liamba e apreendeu 2.365 gramas de DMT (ayahuasca) durante ações de controlo de bagagens e mercadorias.

Segundo a Polícia Judiciária, os resultados alcançados refletem “a conjugação de informação de inteligência criminal com a capacidade de intervenção imediata”, num trabalho que, embora integrado numa jornada de atuação conjunta (Joint Action Day – JAD), resulta também da monitorização quotidiana das rotas aéreas de passageiros e mercadorias.

A participação portuguesa na operação STOPOVER 5 “reafirma o compromisso de Portugal no combate à criminalidade organizada transfronteiriça”, no âmbito da cooperação europeia coordenada pelo Sistema de Segurança Interna, através da plataforma EMPACT, sublinha a polícia de investigação criminal.

As investigações prosseguem sob a tutela das autoridades judiciárias competentes, com o objetivo de identificar e desmantelar por completo as redes de distribuição envolvidas.