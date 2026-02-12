Chuva e tempestades estragam o Carnaval. Onde já foi cancelado ou adiado?

O mau tempo das últimas semanas está a obrigar autarquias de Norte a Sul do país a cancelar, adiar ou limitar as celebrações de Carnaval, num cenário marcado por tempestades, cheias, prejuízos materiais e pela vigência do estado de calamidade em várias regiões. As câmaras municipais sublinham que a segurança das populações e o apoio às zonas mais afetadas são a prioridade.

Um dos casos mais emblemáticos é o do Carnaval de Torres Vedras, cuja organização anunciou o cancelamento total dos festejos entre 12 e 18 de fevereiro. Em comunicado, a autarquia explica que a decisão resulta “dos prejuízos provocados pelo mau tempo e das condições meteorológicas adversas que continuam a afetar a região”, acrescentando que a prioridade é “a recuperação do território e o apoio às famílias afetadas”. O município admite a realização do Carnaval noutra data, caso se reúnam as condições necessárias.

Também em Vila Nova de Poiares, todas as atividades de Carnaval previstas para 13 e 15 de fevereiro foram canceladas por falta de condições de segurança, mantendo-se apenas iniciativas restritas ao espaço escolar.

Em Leiria, um dos concelhos mais afetados pela depressão Kristin, foi cancelado o desfile escolar, que reunia cerca de 1.300 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo.

A autarquia de Tomar decidiu cancelar todas as iniciativas do Carnaval 2026, previstas entre 13 e 17 de fevereiro, invocando os prejuízos registados e a necessidade de concentrar meios na resposta às ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Na Nazaré, o Carnaval vai realizar-se de forma condicionada: o Carnaval da Criança decorrerá em pavilhões, o desfile noturno foi cancelado e o desfile de terça-feira ficará dependente da evolução da situação meteorológica e do eventual levantamento do estado de calamidade.

Em Penela, foi cancelado o cortejo inicialmente marcado para 12 de fevereiro, numa decisão justificada pelas previsões meteorológicas adversas e por solidariedade com as populações afetadas.

Já Alvaiázere cancelou o Carnaval da Praça e outras iniciativas desportivas, canalizando os meios para o apoio à população.

Em Bragança, foram canceladas as atividades “Desfile de Caretos e Mascarados” e “Queima do Mascareto”, mantendo-se a restante programação sob avaliação.

Nas Caldas da Rainha, a autarquia cancelou o Carnaval e outros eventos culturais, na sequência dos elevados prejuízos registados, nomeadamente na Foz do Arelho e no Parque D. Carlos I.

Também Figueiró dos Vinhos anunciou o cancelamento total das festividades.

A Câmara de Aveiro cancelou o Carnaval da Ria, agendado para sábado, por motivos de segurança, justificando a decisão com a “persistência do quadro climático adverso” e o contexto de estado de calamidade em vigor. A autarquia admite a realização de uma performance alternativa, em data a anunciar.

Por sua vez, Olhão, decidiu adiar o Desfile de Carnaval Infantil, previsto para a manhã de 13 de fevereiro, para o dia 20, devido à previsão de vento forte,

Em Ílhavo, o Carnaval Infantil foi suspenso, devendo ser reagendado noutra data, por razões de segurança.

Loures mantém os eventos previstos entre 14 e 18 de fevereiro, mas cancelou o Desfile de Carnaval Infantil e a iniciativa Foliões sem Idade previstos para sexta-feira.

Já em Loulé, Estarreja, Ovar e Mealhada, foram adiados os desfiles infantis, com outras iniciativas ainda em avaliação.



Figueira da Foz adia desfiles para abril

Na Figueira da Foz, a Câmara Municipal optou por adiar a programação do Carnaval, justificando a decisão com o estado de calamidade em vigor e os impactos ainda em curso no concelho. “Tendo em conta a situação atualmente existente na Região Centro (…) não se encontram reunidas condições para a realização da programação do Carnaval de Buarcos – Figueira da Foz”, refere a autarquia.

Os desfiles noturno e diurno, inicialmente previstos para sábado, domingo e terça-feira, foram adiados para o primeiro fim de semana após a Semana Santa. O desfile noturno das Escolas de Samba realiza-se a 11 de abril e o Grande Corso Carnavalesco a 12 de abril. Já o desfile infantil foi reagendado para 20 de fevereiro.

“Esta é a decisão que o bom senso e o sentido de solidariedade nacional exigem”, justifica a Câmara, numa decisão concertada com a Junta de Freguesia de Buarcos.