Chuva forte, vento e agitação marítima agravam-se esta noite. Melhoria chega no fim de semana

Os avisos de vento prolongam-se durante praticamente todo o dia de sexta-feira , podendo estender-se, em alguns locais, até à manhã de sábado.

Associado a este sistema, o vento vai também intensificar-se , levando à emissão de avisos amarelos para todos os distritos . “ O vento pode soprar forte, sobretudo no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros por hora no litoral e os 100 quilómetros por hora nas terras altas ”, adianta Bruno Café.

Segundo o meteorologista, o aviso amarelo de precipitação entra em vigor ao final da tarde desta quinta-feira e prolonga-se até ao início da manhã de sexta-feira . A chuva começa pelo litoral, nas regiões de Lisboa, Leiria e Setúbal , estendendo-se gradualmente a todo o país, devido à aproximação e passagem de um sistema frontal .

“ Hoje ainda vamos começar a ter precipitação em regime de chuva a partir da tarde, em particular a partir do meio da tarde. A partir do final da tarde já será persistente e por vezes forte, com o período mais intenso durante a noite ”, explica à Renascença .

A chuva vai intensificar-se a partir da tarde desta quinta-feira , tornando-se persistente e por vezes forte durante a noite , com impacto em todo o território continental. A informação é do meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, que confirma a emissão de avisos amarelos para todos os distritos .

Neve na Serra da Estrela e ondas até 11 metros

Está também previsto aviso de neve para a Serra da Estrela, esta sexta-feira, dia 13. “Os acumulados mais elevados podem chegar aos 25 centímetros nos pontos mais altos, com a neve a começar a cair nos locais de maior altitude e a descer gradualmente para os 800 a 1000 metros”, indica o meteorologista.

Quanto à agitação marítima, há dois períodos críticos. O primeiro mantém-se até ao final da tarde desta quinta-feira, com ondas até 4 a 5 metros na costa ocidental. A partir da manhã de sexta-feira, o aviso amarelo agrava-se para laranja em alguns distritos do litoral, com ondas de 6 metros de altura significativa e máximas que podem atingir os 11 metros, situação que deverá prolongar-se até ao início da tarde de sábado, dia 14.

Anticiclone dos Açores traz melhoria gradual

A partir do fim de semana, o cenário meteorológico deverá mudar. De acordo com Bruno Café, o Anticiclone dos Açores encontra-se atualmente a sudoeste do arquipélago, mas vai deslocar-se gradualmente para leste, estendendo-se em crista sobre Portugal continental.

“O anticiclone vai reforçar-se. Um anticiclone mais intenso representa, de forma geral, uma melhoria do estado do tempo”, sublinha, acrescentando que essa influência será sentida sobretudo a partir de sábado e domingo, em particular na região sul.

Já a depressão Oriana terá impacto reduzido em Portugal continental. “Vai ficar definida amanhã na parte mais leste de Espanha. O impacto será limitado, podendo apenas reforçar o vento no dia 13, sem alterações aos avisos já emitidos”, explicou.

Para sexta-feira, depois da passagem do período mais crítico durante a noite, o tempo entra num regime de aguaceiros, mais frequentes no litoral norte e centro, podendo ser acompanhados de granizo e trovoada, mas sem a persistência registada nos últimos dias.

“O pior episódio de precipitação é o desta noite. Depois há uma melhoria gradual durante sexta-feira e o fim de semana será bastante diferente dos últimos dias”, garante o meteorologista.

Quanto ao Carnaval, a previsão ainda é incerta, mas aponta para precipitação fraca e dispersa, sobretudo no litoral norte e centro, com um cenário globalmente mais estável.