Comboios suspensos na Linha do Sul devido a inundações

De acordo com uma atualização pelas 18h00 da Infraestruturas de Portugal (IP), os novos condicionamentos na circulação ferroviária eram, além da Linha do Sul, na Linha da Beira Baixa, com circulação suspensa entre Abrantes e Ródão, e na Linha do Alentejo, com circulação suspensa entre Pegões e Bombel.

A CP prevê também a realização do Comboio Internacional Celta, podendo "ser usado material circulante diferente do habitual e sendo que o percurso Valença - Vigo - Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário".

Numa atualização pelas 20h00, a CP indicou que prevê retomar parcialmente na sexta-feira oito comboios de longo curso, quatro por sentido, entre Porto e Lisboa, com recurso a material circulante diferente do habitual e a transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pombal.

A circulação ferroviária na Linha do Sul está suspensa entre Luzianes e Amoreiras devido a inundações , adiantou esta quinta-feira a CP - Comboios de Portugal, que prevê retomar oito comboios de longo curso na Linha do Norte , entre Porto e Lisboa.

A IP indicou que continuam com circulação suspensa a Linha de Sintra, na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão; a Linha de Cascais, na via ascendente entre Algés e Caxias; a Linha do Norte, entre Alfarelos e Formoselha; a Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho; a Linha do Oeste, entre Caldas da Rainha e Amieira; a Linha da Beira Baixa, entre Ródão e Sarnadas, o Ramal de Alfarelos, entre Alfarelos e Verride e a Concordância de Xabregas, entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

"As equipas da IP encontram-se no terreno a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança. A IP agradece a compreensão pelos incómodos causados", pode ler-se.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.