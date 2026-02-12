Deslizamento de terras corta acesso da Ponte 25 de Abril

O acesso da Ponte 25 de Abril para a Autoestrada 5 (A5), que liga Lisboa a Cascais, está cortado ao trânsito, devido a novo deslizamento de terras, fazendo-se a passagem do Viaduto Duarte Pacheco por uma via, informou a Brisa.

Fonte da BCR -- Brisa Concessão Rodoviária disse à Lusa que o acesso da Ponte 25 de Abril à A5, no sentido Lisboa -- Cascais, está cortado, sendo a alternativa para quem sai da ponte e queira entrar na A5 a saída para Alcântara ou Monsanto.

De acordo com a mesma fonte, o acesso do Viaduto Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (km1) está condicionado, com apenas uma via de circulação, devido a trabalhos na via.

Cerca das 15h40, fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa adiantou à Lusa ter ocorrido um novo deslizamento de terras ao quilómetro 1, na subida para o Monsanto, no mesmo local em que ocorreu um outro na quarta-feira.

De acordo com a mesma fonte, no local encontrava-se "um forte dispositivo de meios", entre agentes da PSP e GNR, adiantando que "não houve danos em viaturas".

"Estamos em crer que haverá um novo corte total no sentido Lisboa-Cascais", disse a fonte, frisando "não haver previsibilidade de hora de reabertura".

Já na quarta-feira, o trânsito na A5 esteve cortado no sentido Lisboa--Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1), depois de um deslizamento de terras ter obstruído duas faixas de rodagem, cerca das 19h20.

O trânsito na A5 reabriu esta quinta-feira às 06h27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza, segundo disse a GNR.

Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estiveram elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação.

[Notícia atualizada às 17h31 de 12 de fevereiro de 2026 para acrescentar mais detalhes]